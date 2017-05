Mauern der Schande: Homosexualität im Mittleren Osten

Von Kevin Clarke

Heute, 08:25h, Noch kein Kommentar

Ja, es wird derzeit viel geredet über Islam, Islamismus und Islamfeindlichkeit. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Und es wird heftig geschossen von einem fundamentalistischen ideologischen Lager aufs andere.



Auch innerhalb der LGBTI-Community wird im Zusammenhang mit queeren Flüchtlingen aus dem Mittleren Osten leidenschaftlich gestritten, ob das "westliche" Konzept von Homosexualität – als eigene Identität mit eigenen Lebensformen und -ritualen – zur "arabischen" Welt und Menschen aus dieser Welt passe. Oder ob wir als weiße privilegierte Westler da nicht, mit der uns eigenen Überheblichkeit, den "anderen" unser vermeintliches Erfolgskonzept aufdrängen, als späte Form des Kolonialismus?



Genau in diese Debatte platzt nun das Buch "Guapa" von Saleem Haddad herein, ein Autor, der 1983 in Kuwait-Stadt geboren wurde als Sohn einer irakisch-deutschen Mutter und eines libanesisch-palästinensischen Vaters. Haddad wuchs in Jordanien, Kanada und Großbritannien auf und lebte viele Jahre in Syrien, Jemen und dem Irak.



Coming-of-Age im Arabischen Frühling



Sein 390-Seiten-Roman handelt von einem jungen Mann, der in einer namenlosen Stadt im Mittleren Osten lebt, die sich in einer revolutionären Übergangsphase befindet: der mit brutaler Unterdrückung herrschende Präsident und seine Junta sollen abgesetzt werden, an seine Stelle will die revolutionäre Jugend treten. Es ist der Traum vom Arabischen Frühling, der hier durchgespielt wird. Wobei die Anonymität des Ortes es erlaubt, die Schilderung auf jedes beliebige Land der Region zu beziehen, was dem Buch eine beklemmende Universalität gibt.



Aus schwuler Sicht sind an "Guapa" zwei Dinge bemerkenswert: Der 27-jährige Protagonist Rasa sucht einen Weg, wie er in dieser revolutionären Umbruchstimmung mit seiner Liebe zu einem anderen Mann namens Taymour umgehen soll, der aus der besseren Gesellschaft stammt und von dem erwartet wird, dass er eine Frau heiratet. Was von Rasa ebenfalls erwartet wird, egal ob er Sex mit Männern hat oder nicht.



Ist er ein Homosexueller, ein Sodomit, ein Perverser, ein Unglücklicher, jemand wie George Michael? Lange bleibt Rasas "schreckliches Unglück" ohne Namen. Lange glaubt er, dass "Schwulsein" nichts für ihn sei: "Meine Homosexualität würde mich nur immer wieder in die Entfremdung zurückführen, egal wohin ich ging." Und Rasa will kein Fremder sein, er will als Mensch in der Gemeinschaft leben und akzeptiert werden.

Doppelleben und Geheimpolizei



Der Roman "Guapa" ist im Berliner Albino Verlag erschienen

Zum anderen wird im Roman eindrucksvoll beschrieben, wie die Revolution zunehmend von denjenigen übernommen wird, die nach dem Umsturz einen islamisch geprägten Staat erbauen wollen, wo an jeder zentralen Stelle des Landes Moscheen stehen und wo sich alle den moralischen Regeln einer strengen Koranauslegung unterwerfen müssen. Für "Perverse" mit gleichgeschlechtlichen Sehnsüchten ist da kein Platz. Diese Situation stürzt Rasa in eine existenzielle Krise, von der der Roman als Coming-of-Age-Story erzählt.



Von Rasa wird erwartet, dass er sich den gesellschaftlichen Regeln der arabischen Welt anpasst: Männerfreundschaften sind möglich, Sex unter Männern wird stillschweigend toleriert, aber es darf nicht die Fassade der Wohlanständigkeit gestört werden. Alle – egal ob schwul oder lesbisch – müssen heiraten und Kinder in die Welt setzen. Falls sie homoerotische Bedürfnisse haben, sind sie verdammt, diese in einem geheimen und verborgenen Doppelleben auszuleben. Bei dem wiederum die Gefahr besteht, dass die Geheimpolizei jederzeit zuschlagen kann und mit einer Verhaftung wegen unmoralischen Verhaltens in der Öffentlichkeit (zum Beispiel in einem Sexkino oder Nachtclub) Existenzen vernichtet.



Das ist eine Situation, die vielen älteren Europäern noch einigermaßen bekannt vorkommen dürfte: so funktionierten (und funktionieren teils noch immer) Gesellschaften in Irland oder Italien, die stark von religiösen Institutionen wie der katholischen Kirche geprägt sind. So funktionierte bis weit ins 20. Jahrhundert auch schwul-lesbisches Leben in Deutschland. Das ist also nicht per se ein Phänomen, das ausschließlich die islamisch geprägte Welt betrifft.



Regelwerk ewiger Scham



Die Folge der gesellschaftlichen Zwänge ist für Rasa, dass er mit niemandem über seine Beziehung mit Taymour sprechen kann. Jahrelang nicht. Er muss sich nachts heimlich mit ihm treffen, und als seine Großmutter die beiden im Schlafzimmer erwischt, kann er nicht einmal in seinem eigenen Haus offen über seine Gefühle reden, sondern wird verstoßen. Weil er umgeben ist von einem "Regelwerk ewiger Scham", das alles dominiert, auch das Denken seiner Großmutter. Ihr sind die Gefühle ihres Enkels gleichgültig, wenn es darum geht, was "die Gesellschaft" denken könnte über ihre Familie – und über sie selbst. Auf Arabisch sagt man "eib", es ist ein Wort, das den Roman von Anfang bis Ende durchzieht. Ein Begriff, der dehnbarer ist als das im Islam streng Verbotene: "haram".



Das Interessante am Roman ist, dass die Großmutter Teta explizit keine gläubige Muslima ist. Sondern einfach die Denkstrukturen des Mittleren Ostens verinnerlicht hat. Homosexualität ist da nur in einem hermetisch abgeschotteten Raum möglich. Sobald sie "durch einen winzigen Spalt im Schlüsselloch" nach außen dringt, bricht alles zusammen. Auch der Familienfrieden und -zusammenhalt.



Im mittleren Teil des dreiteiligen Buchs beschreibt Haddad, wie sein Protagonist Rasa in den USA studiert und dort als Araber im Campusleben eine "neue Kategorie des Andersseins" erlebt nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Er wird als "Araber" beäugt und als Gefahr wahrgenommen, als jemand, vor dem man sich in Acht nehmen muss.



Das macht es für Rasa auch im Westen schwer, seine Homosexualität auszuleben. Er zieht sich zurück in die Keller einer Bibliothek. Trotzdem lernt er schließlich in einem Kurs einen anderen Mann kennen, der auch aus dem Mittleren Osten stammt, aber schon als Kind in die USA gekommen ist. Zwischen den beiden bahnt sich eine Beziehung an. Aber ein Kuss scheitert eklatant, weil der Liebhaber Rasa erklärt, Homosexualität sei "unarabisch" und "verwestlicht".



Rasas Kommilitonin Leila erklärt daraufhin: "Diese arabischen Amerikaner sind noch schlimmer als die Weißen. Sie sehen dich immer an, als würden sie dich kennen, als könnten sie sich mit den Klischees in ihren Köpfen und den uralten Erinnerungen ihrer Eltern ein Bild von dir machen. Und wenn du diesem Bild dann nicht entsprichst, sind sie geschockt. Für sie ist ihre arabische Kultur reine Fassade – dahinter sind sie weiß wie Schnee."



Der ungeküsste amerikanische Araber beginnt daraufhin eine Beziehung mit Leila, lässt sie aber irgendwann fallen und radikalisiert sich: als eine Form der Bewältigung und Unterdrückung eigener Homosexualität?



Ticket in die Freiheit



Das ist eine von vielen bemerkenswerten Fragen, die Saleem Haddad aufwirft. Auch die, was Rasas endloses politisches Protestieren eigentlich bewirken soll, wenn er nach der Revolution als Homosexueller noch mehr unterdrückt würde als vorher? Haddad beschreibt auch, wie einzelne Araber sich in dem titelgebenden Nachtclub Guapa an homosexuelle Westler heranmachen, weil sie in ihnen ein "Ticket in die Freiheit" sehen, um ein Visum fürs Ausland zu bekommen. Homosexualität wird hier als Tauschmittel eingesetzt und ausgespielt, Menschen ordnen sich einem westlichen Konzept aus Not unter. Und müssen dann alle Brücken zu ihrer eigenen Kultur hinter sich abbrennen. Nur um sich dann im Ausland noch fremder zu fühlen?



Mit solchen Identitätsfragen steuert der Roman im dritten Teil seinen Höhepunkt an. Nach dem Krach mit der Großmutter geht Rasa als Gast zur Hochzeit von Taymour – der Leila heiratet. In einem arabischen Traumpalasthotel wie aus einem Disney-Film, wo die gesamte feine Gesellschaft des anonymen Landes anwesend ist. Dabei wird durchexerziert, was es bedeutet, wenn man sein Leben den Normen und der Fassade anpasst – am Beispiel vieler Schul- und Studienfreunde Rasas, die sich alle wiedertreffen.



Rasa muss sich angesichts der Lebensgeschichte dieser Bekannten fragen, ob es das ist, was er für sich selbst will. Wobei die Hochzeit von Taymour und Leila natürlich die zentrale Rolle einnimmt. Rasa kommt nach (zu) vielen Gin Tonics zu dem Schluss, dass eine Revolution bei ihm selbst anfangen muss. Dass er die Mauern der Scham durchbrechen und zu sich selbst stehen muss, um seine Liebe zu wem auch immer frei leben zu können. Der sich daraus ergebende Showdown mit Taymour, Leila, Großmutter Teta und sich selbst ist das bewegende Finale.



Gesellschaftliche Umbrüche



Man könnte jetzt lange über die literarischen Qualitäten von "Guapa" streiten: Nein, das Buch ist bei weitem nicht so brillant konstruiert wie Garth Risk Hallbergs "City on Fire" oder so einfühlsam in den Porträts wie "A Little Life" von Hanya Yanagihara. Die Sprache ist einfach gehalten in der Übersetzung aus dem Englischen von Andreas Diesel, aber flüssig und angenehm zu lesen.



Die Wucht der Erzählung ergibt sich aus dem Inhalt. Natürlich gibt es bereits tausende von Coming-out-Geschichten. Eine solche jedoch in den Kontext der gesellschaftlichen Umbrüche in der aktuellen arabischen Welt zu stellen – auch in den Kontext der entsprechenden Communitys im Westen – ist neu. Und macht dieses Buch so lohnend.



Saleem Haddad ist in seinem Debütroman nicht belehrend. Er tut auch nicht so, als wüsste er die Antworten auf alle Fragen. Aber er dekonstruiert viele Argumente, dass offen gelebte Homosexualität nach westlichem Vorbild nicht zur arabischen Kultur passe, indem er im Detail schildert, was es bedeutet, Homosexualität im Mittleren Osten nicht (!) offen zu leben und sich vermeintlich unumstößlichen kulturellen Verhaltensnormen der Region zu unterwerfen. Das ist besonders beklemmend, wenn man an die post-revolutionären Alternativen denkt, die im Roman aufscheinen. Sie machen verständlich, warum Saleem Haddad heute in London lebt.

Infos zum Buch



Saleem Haddad: Guapa. Roman. Deutsche Übersetzung von Andreas Diesel. Klappenbroschur. 390 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2017. 16,99 € (ISBN 978-3959850841). E-Book: 9,99 €