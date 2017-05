Prenzlauer Berg: Radfahrer beschimpft lesbisches Paar

Sebastian Rittau / flickr) Anders als in anderen Städten weist die Berliner Polizei in ihren Presseberichten regelmäßig auf mögliche homo- oder transphobe Motivationen einer Straftat hin (Bild:

Zwei Berlinerinnen im Alter von 26 und 27 Jahren wurden am frühen Freitagabend im Stadtteil Prenzlauer Berg Opfer einer homophoben Strafttat. Dies vermeldete der Polizeibericht der Hauptstadt am Samstag.



Das lesbische Paar gab den Beamten gegenüber an, dass sie sich gegen 18 Uhr im Außenbereich eines Cafés in der Kopenhagener Straße befanden und küssten, als ein Radfahrer anhielt und die beiden Frauen "homophob und volksverhetzend beschimpfte", wie es im Polizeibericht heißt. Über den genauen Wortlaut der gefallenen Äußerungen wurden keine Angaben gemacht.



Der unbekannte Radfahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt nun die Ermittlungen. Ein Beschreibung des Mannes wurde bislang nicht veröffentlicht. (cw/pm)