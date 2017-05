Schwuler Sex statt Schufa-Auskunft

Heute, 07:06h, Noch kein Kommentar

Aus dem Berliner Schmuddelkiez Neukölln ist mittlerweile ein Trendbezirk geworden. Wohnungen sind knapp, ohne Schufa, Gehaltsnachweis oder Bürgschaft geht schon lange nichts mehr.



Die Edition Salzgeber hat "Die Geschwister" auf DVD veröffentlicht

Thies kennt das Spiel – er arbeitet für eine Immobilienverwaltung und wacht über die Einhaltung der Regeln. Bis er Bruno und Sonja trifft. Er besorgt dem ungleichen Geschwisterpaar unter der Hand eine kostenlose Wohnung. Und beginnt eine Affäre mit dem Bruder. Schritt für Schritt taucht er tiefer in das Geheimnis der vermeintlichen Verwandten ein.



Das Drama "Die Geschwister" ist Jan Krügers vierter Spielfilm nach "Unterwegs", "Rückenwind" und "Auf der Suche" spielt diesmal in Berlin, dem Fluchtpunkt von Freiheitssuchenden aus aller Welt. Hier verstrickt sich einer, der Zugang hat zu dem, was alle brauchen, in das Schicksal zweier Menschen, die nichts zu verlieren haben. (cw/pm)

Die Geschwister. Drama. Deutschland 2016. Regie: Jan Krüger. Darsteller: Vladimir Burlakov, Julius Nitschkoff, Irina Potapenko. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Englisch, Französisch, Spanisch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber