Nollendorfkiez: Drei Heteros Opfer homophober Gewalt

Zu einem Übergriff kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden im queeren Szeneviertel in Berlin-Schöneberg. Laut Polizeibericht befanden sich drei Männer im Alter von 27, 28 und 29 Jahren gegen 3.50 Uhr im Kreuzungsbereich Maaßenstraße/Nollendorfstraße. Vier Personen verließen zur gleichen Zeit ein Wohnhaus, und einer von ihnen soll die drei homophob beleidigt und unvermittelt den 29-Jährigen geschlagen haben.



Kurz darauf sollen mehrere Glasflaschen in Richtung des Trios geworfen worden sein, die jedoch keine der Personen trafen. Anschließend soll der Schläger erneut ausgeholt und dem 28-Jährigen einen Kinnhaken versetzt haben. Danach flüchteten die Täter.



Alarmierte Polizeibeamte konnten die Männer trotz intensiver Suche nicht fassen. Die beiden Geschlagenen wurden leicht verletzt. Die Angegriffenen gaben bei der Anzeigenaufnahme den Beamten gegenüber an, nicht schwul zu sein. Die Ermittlungen dauern an. Eine Täterbeschreibung wurde bislang nicht veröffentlicht.



Anders als in anderen Städten weist die Berliner Polizei in ihren Presseberichten regelmäßig auf mögliche homo- oder transphobe Motivationen einer Straftat hin. (cw/pm)