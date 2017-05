Welche Allianzen brauchen wir gegen Rechts?

Gestern, 22:45h, Noch kein Kommentar

Am 16. Mai, dem Vorabend des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie, laden die Volkshochschule Köln und der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) zur gemeinsamen Podiumsdikussion "Dem Rechtspopulismus entgegentreten!" ein.



Im Mittelpunkt steht die Gefahr, dass die in jahrzehntelangen Kämpfen errungenen Fortschritte bei der rechtlichen Anerkennung und gesellschaftlichen Akzeptanz von LGBTI wieder zur Disposition stehen. Mit diffamierenden Kampfbegriffen und faktenfreien Kampagnen wird bundesweit Stimmung gemacht gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Antifeministische Strömungen und religiös fundamentalistische Bewegungen verbinden sich mit homo- und transphoben Meinungen, die teils in der "Mitte der Gesellschaft" vertreten werden. Rechtspopulisten und Rechtsextreme machen in immer mehr Parlamenten Front gegen eine liberale und offene Gesellschaft.



Aber wie kann eine offene Gesellschaft verteidigt und ausgebaut werden? Welche Allianzen und Strategien braucht es gegen diese Politik der Ressentiments? Diese Fragen wollen Waqar Tariq (Liberal-Islamischer Bund), Carolin Hesidenz (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln), Micha Schulze (queer.de) und Stefanie Schmidt (LSVD) mit dem Publikum diskutieren. Durch den Abend führt Carolina Brauckmann von Rubicon.



Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im FORUM Volkshochschule im Kulturquartier am Neumarkt. Der Eintritt ist frei. (cw)