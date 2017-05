Bushido beleidigt Levina

Bushido in einem Interview in der ZDF-Show "Markus Lanz" (Bild: Screenshot ZDF)

Nicht nur US-Präsident Donald Trump spielt den Twitter-Troll, auch Deutschrapper Bushido weiß, wie man andere in 140 Zeichen beleidigt. Am Sonntag schrieb der 38-Jährige: "Gratuliere Levina zum vorletzten Platz. Starke Leistung, du Null!" Dazu schrieb er die Hastags #ESC2017 und #Eurovision. Für diesen Eintrag hat er binnen eines Tages bereits über 1.000 Likes erhalten, weit mehr als für andere Posts.







Levina hatte mit "Perfect Life" beim Eurovision Song Contest nur den 25. Platz erreicht und wurde damit Vorletzte. Immerhin war sie besser als die deutschen Beiträge von Jamie-Lee ("Ghost") und Ann Sophie ("Black Smoke"), die in den beiden Vorjahren auf dem letzten Platz landeten. Das erneute schlechte Abschneiden hatte in sozialen Netzwerken und Medien zu viel Kritik am NDR, zur Auswahl des Titels und zu seiner Inszenierung geführt, insgesamt aber zu wenig Kritik an der Sängerin selbst.



Bushido hatte seine musikalische Karriere auch auf Beleidigungen und Abwertungen anderer begründet, aber auch auf Hass auf Homosexuelle. So sorgte er vor zwölf Jahren mit seinem Songtext "Ihr Tunten werden vergast" für Aufregung im ganzen Land, allerdings mit einer Ausnahme: die Staatsanwaltschaft wollte ihn nicht anklagen (queer.de berichtete). Auch später provozierte er immer wieder – etwa als er 2007 bei einem "Anti-Gewalt-Konzert" Schwulen und Lesben den Mittelfinger entgegenstreckte. Auch in den letzten Jahren gehörten homofeindliche Texte noch zu seinem Standardrepertoire ("Du Schwuchtel wirst gefoltert").



Manche Medien befürchten bereits, dass sich Bushido nach dem schlechten Abschneiden offenbar beim NDR anbiedern könnte und darauf hoffe, Deutschland beim ESC zu vertreten. So schreibt web.de:

Oder vielleicht doch eine Bewerbung? Kann und will er es besser machen im nächsten Jahr? Bushido auf der ESC-Bühne – DAS wäre wirklich mal ein Knaller.

Der homophobe Musiker beim bei Schwulen so beliebten Song Contest? Daraus wurde zurecht schon bei Xavier Naidoo nichts. (cw)