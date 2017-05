Schwuler Mann in Berliner Park getötet

Die Polizei veröffentlichte dieses Bild von Stefan Unterweger (Bild: Polizei Berlin)

Ein schwuler Mann ist am Sonntagmorgen im Volkspark Friedrichshain schwer verletzt aufgefunden worden; er starb später an seinen Verletzungen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung.



Ein Spaziergänger hatte den Mann nach Polizeiangaben um 5 Uhr morgens entdeckt und den Notruf gewählt. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr konnten dem Verletzten allerdings nicht mehr helfen.



Am Montag gab die Polizei schließlich die Identität des Mannes bekannt: Demnach handelt es sich um den 34-jährigen Stefan Unterweger, einen italienischen Staatsbürger. Laut italienischen Medien stammt der Mann aus Bozen in Südtirol, lebt aber seit mehreren Jahren in Berlin.



In ihrer Pressemeldung bezeichnete die Polizei Unterweger als "homosexuelles Opfer". Wörtlich heißt es: "Die Obduktion des homosexuellen Opfers ergab, dass es durch mehrere Stiche in den Oberkörper tödlich verletzt wurde." Zum Tatwerkzeug könnten aber zurzeit keine genaueren Angaben gemacht werden.



Unterweger sei wahrscheinlich zwischen 2 und 5 Uhr morgens an seinem späteren Fundort in der Nähe des "kleinen Bunkerberges" angegriffen und getötet wurden. Noch sei das Motiv laut Polizei völlig unklar. Die Gegend gilt als Cruising-Gebiet für Männer, die Sex mit Männern haben.



Die Mordkommission richtet daher folgende Fragen an die Öffentlichkeit: "Wer hat sich am Sonntag, den 14. Mai 2017, im Zeitraum von 1 bis 5 Uhr im Volkspark Friedrichhain aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen gemacht?" Außerdem möchten die Beamten von Taxifahrern wissen, ob sie in diesem Zeitraum in der Umgebung des Parks Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt haben. Zudem bitten die Beamten um Kontaktaufnahme durch Menschen, die das Opfer kennen; sie sollen Auskunft über seine Lebensgewohnheiten und Bekannten geben.



Hinweise nimmt die 3. Mordkommission in Berlin-Tiergarten (Keithstraße 30) unter der Rufnummer (030) 4664-911333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch der Kontakt per E-Mail ist möglich unter LKA113-Hinweis@polizei.berlin.de. (pm/cw)