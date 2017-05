Singapur: CSD-Teilnahme für Ausländer verboten

Jnzl's Photos / flickr) Der "Pink Dot"-CSD wird zwar am 1. Juli stattfinden, die Regierung zieht aber die Daumenschrauben an (Bild:

Die Organisatoren von "Pink Dot", dem CSD in Singapur, haben am Sonntag angekündigt, dass aufgrund restriktiver Gesetze nur Personen mit der Staatsbürgerschaft Singapurs sowie "ständige Bewohner" (permant residents) das Recht auf Teilnahme an der Pride-Veranstaltung haben. Rund ein Drittel der Bevölkerung Singapurs hat aber weder die Staatsbürgerschaft noch eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung – sie werden ebenso ausgeschlossen wie Touristen oder ausländische Geschäftsleute. Bei Verstößen droht den betroffenen Personen eine Geldstrafe und bis zu sechs Monate Haft.



"Pink Dot" soll dieses Jahr am 1. Juli im sogenannten "Speakers' Corner" im Hong-Lim-Park abgehalten werden. Das Event findet dort seit 2009 jedes Jahr statt; 2015 gab es nach Veranstalterangaben mit 28.000 Teilnehmern einen Besucherrekord.



Grund für das Ausländerverbot ist eine Einschränkung im Gesetz zu öffentlichen Versammlungen, die vor wenigen Monaten in Kraft trat. Der "Public Order Act" umfasst auch den "Speakers' Corner" – eine traditionelle Einrichtung in ehemaligen britischen Kolonien, in denen die freie Meinungsäußerung garantiert wird und Demonstrationen ohne Anmeldungen abgehalten werden dürfen.



Bis letztes Jahr war zwar bereits festgelegt worden, dass Ausländer und nichtständige Einwohner im "Speakers' Corner" ebenfalls nicht "aktiv" demonstrieren dürfen – sie durften etwa keine Plakate mit politischen Forderungen hochhalten. Allerdings war ihre Anwesenheit nicht illegal. Das hat sich mit dem neuen Gesetz geändert.

Organisatoren wollen Ausweise kontrollieren

Die CSD-Organisatoren kündigten daher am Wochenende an, beim Zugang zur Veranstaltung die Personalausweise zu überprüfen. Man bedaure diesen Schritt, da damit Freunde und Liebespaare auseinander gerissen werden würden, sei aber an das Gesetz gebunden. Die Polizei habe die Organisatoren bereits darüber informiert, dass jeder ausländische Teilnehmer beim CSD festgenommen und angeklagt werden könne.



Die Einschränkungen bei Rede- und Demonstrationsfreiheit betreffen nicht nur LGBTI-Veranstaltungen. Die Regierung hat immer wieder angekündigt, gegen vermeintliche ausländische Einflüsse vorzugehen. Erst letzten Monat verkündete Innenminister Kasiviswanathan Shanmugam, dass "Ausländer und ausländische Organisationen nicht fremde Politik nach Singapur importieren" sollten. Speziell "kontroverse" Ideen sollten so fern gehalten werden.



In Singapur stehen auf homosexuelle Handlungen offiziell ein bis zwei Jahre Haft. Das Gesetz geht noch auf die britischen Kolonialherren zurück, die das Land bis 1963 regierten. In den letzten Jahren gab es bereits mehrfach Debatten über die Abschaffung des archaischen Gesetzes. Zwar wurden in den letzten Jahren keine Gefängnisstrafen für Homosexuelle mehr ausgesprochen, das Gesetz wird aber angewandt, um die Sichtbarkeit von Homosexuellen einzuschränken; 2014 wurde etwa verfügt, dass staatliche Bibliotheken einige Bücher mit Homo-Inhalt entfernen und "zerstören" müssten (queer.de berichtete). (dk)