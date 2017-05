Revival-Trailer für "Will & Grace" veröffentlicht

Die "Will & Grace"-Crew ist wieder vereint – ab Herbst wird in zwölf Folgen wieder gezickt

NBC setzt große Hoffnungen in die Neuauflage von "Will & Grace": Am Montag veröffentlichte der Sender, dessen Einschaltquoten in den letzten Jahren erheblich gelitten haben, einen aufwändigen Trailer für die neue Staffel.



In dem fünfminütigen Video wird gezeigt, wie Will (Eric McCormack) und Grace (Debra Messing) zum NBC-Studio gehen. Grace bekommt aber Muffensausen und sagt, sie wolle gar nicht mehr die neue Staffel drehen. Daraufhin zeigt Will ihr das alte Set – und dort lassen sich freilich auch Karen (Megan Mullaly) und Jack (Sean Hayes) sehen. Die vier Protagonisten stimmen daraufhin zusammen ein Musical-Liedchen an. Am Ende ist alles so schön gay, wie es bei der letzten Folge vor elf Jahren war (einzige Ausnahme: Jack muss jetzt Viagra einschmeißen).

NBC hat bereits angekündigt, dass die aus zwölf Folgen bestehende neue Staffel im September immer am Donnerstag zur besten Sendezeit um 20 Uhr ausgestrahlt wird. Der Sender will eine alte Tradition aus den Neunzigerjahren zurückbringen, als er den Donnerstagabend mit den Erfolgs-Sitcoms "Seinfeld", "Friends", "Frasier" sowie später "Will & Grace" und "The Office" unter dem Titel "Must See TV" dominierte.



Will & Grace" wurde von NBC zwischen 1998 und 2006 ausgestrahlt. In Deutschland zeigten Pro Sieben und später Sat.1 die Sitcom in der Synchronfassung. Trotz einer teils klischeehaften Zeichnung der homosexuellen Figuren galt die Serie als Wegbereiter für die Zunahme von LGBTI-Rollen im US-Fernsehen – immerhin war "Will & Grace" die erste Primetime-Serie in einem TV-Network, die homosexuelle Hauptfiguren hatte.



Die Sitcom hatte nicht nur hervorragende Einschaltquoten, sondern gewann auch etliche Preise – darunter 16 Emmys, unter anderem für alle vier Hauptdarsteller sowie in der Kategorie beste Comedyserie. Auch hier hofft NBC auf ein Revival: bei den letzten Award-Shows konnte der Sender nur zwei Primetime-Emmys einheimsen und musste sich damit nicht nur dem Streamingsdienst Netflix und dem Pay-TV-Sender HBO geschlagen geben, sondern auch dem kleinen Kabelkanal FX.



Noch ist unbekannt, wann und auf welchem Sender die neue Staffel in Deutschland zu sehen sein wird. (dk)