Liberale Muslime fordern Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben

Die liberalen Muslime können nicht erkennen, warum die Ehe für alle ihrem Glauben widersprechen sollte (Bild: Liberal-Islamischer Bund)

Der Vorstand des Liberal-Islamischen Bundes hat sich am Dienstag in einer Erklärung für die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben ausgesprochen. Es gebe weder theologische noch politische noch juristische Gründe dafür, Schwulen und Lesben weiterhin die Eheschließung zu verbieten.



So zitierte der Vorstand den zentralen Vers im Koran, der sich mit Partnerschaft beschäftigt: "Zu Seinen Zeichen gehört, dass Er für euch Partner aus euch selber geschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und Er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit bewirkt. Darin sind fürwahr Zeichen für Leute, die nachdenken."



Der Vorstand kommentiert diesen Vers mit den Worten: "Der Koran spricht im arabischen Originaltext nicht von 'Mann und Frau', sondern verwendet das Wort azwadsch, welches 'Paare'/'Teile eines Paares'/'Partner'/'Gatten' bedeutet. Der Vers ist so formuliert, dass die jeweils gemeinten Personen sowohl männlich als auch weiblich sein können." Das Zeugen von Nachkommenschaft werde in dem Vers nicht als erstrangiger Zweck von Partnerschaft angeführt. So heiße es etwa: "Reichtum und Kinder sind Schmuck des diesseitigen Lebens. Was bleibenden Wert hat, (nämlich) gute Taten, werden bei deinem Herrn besser belohnt und lassen (bei Ihm) eher Gutes erhoffen."



Grundlage für Partnerschaft in ihrem Glauben sei "die Liebe sowie eine Beziehung auf Augenhöhe, in der sich beide Beteiligten als Subjekte begegnen und ihrer Verantwortung und Pflichten einander gegenüber bewusst sind", argumentieren die liberalen Muslime. Daher unterstütze der Bund Muslime bei der Eheschließung "unabhängig von der sexuellen Orientierung der Partner*innen, sofern die genannten Kriterien erfüllt sind und mindestens eine Person geschlechterunabhängig Muslim ist". Es sei zu wünschen, "dass solche Ehen durch den Gesetzgeber auch säkular-rechtlich als Ehen anerkannt werden".

Politische Gründe für die Ehe-Öffnung

Auch politisch stehe der Aufhebung das Ehe-Verbots für Schwule und Lesben nichts im Wege. "Sofern argumentiert wird, dass Sinn und Zweck der Ehe Nachkommenschaft sei, müsste die Ehe auch z.B. für Senioren oder zeugungsunfähige Heterosexuelle verboten werden", so der Vorstand des Liberal-Islamischen Bundes. "Sofern argumentiert wird, dass Kinder mit beiden Geschlechtern als Eltern aufwachsen müssten, müsste auch Alleinerziehung untersagt werden." Schon heute würden Kinder von homosexuellen Paaren großgezogen. "Dass hierdurch das Kindeswohl gefährdet würde, ist durch keine Studie belegt. Kinder benötigen v.a. Liebe, Geborgenheit und Fürsorge – all dies kann auch von homosexuellen Eltern geleistet werden."



Ebenso seien juristische Einwände nicht überzeugend, wie sie im Wahlkampf etwa vom designierten NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) geäußert wurden (queer.de berichtete). Der Politiker hatte argumentiert, dass das Grundgesetz ein verschlüsseltes Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare enthalte. Dagegen argumentieren die liberalen Muslime: "Der Wortlaut des Artikels 6 Grundgesetz ist offen. Zwar verstand der Verfassungsgeber 1949 unter 'Ehe' wohl eine Gemeinschaft von Mann und Frau. Darin liegt aber noch keine bewusste Entgegensetzung zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen." Der Vorstand verwies dabei auf ein Gutachten der Verfassungsrechtlerin Friederike Wapler aus dem Jahr 2015 (queer.de berichtete).



Der 2010 gegründete Liberal-Islamische Bund setzt sich für eine liberale Auslegung des Islams ein und hat sich bereits wiederholt gegen die Diskriminierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten engagiert. 2013 veröffentlichte der Bund ein Positionspapier zum Thema "Homosexualität und Islam", in dem die homosexuelle Orientierung als "weder sündhaft noch krankhaft" beschrieben wird (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr trat die Berliner Gemeinde des Liberal-Islamischen Bundes dem Bündnis gegen Homophobie bei (queer.de berichtete).



Laut einer Bertelsmann-Umfrage aus dem Jahr 2015 spricht sich rund die Hälfte der in Deutschland lebenden Muslime für die Ehe für alle aus (queer.de berichtete). (dk)