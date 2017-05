Heute, 09:54h, Noch kein Kommentar



Die neue Single "Thankful" der New Kids On The Block erscheint am 19. Mai 2017

Bevor die New Kids On The Block, kurz NKOTB, neben Paula Abdul und Boyz II Men auf ihre mit Spannung erwartete "Total Package Tour" gehen, ist jetzt ihre neue Single "Thankful" erschienen. Die Pop-Supergroup um Joey McIntyre, Donnie Wahlberg, Danny Wood, Jordan und Jonathan Knight erweitert damit ihre bereits beeindruckende Liste von Veröffentlichungen. Es ist außerdem die erste neue Musik der Band seit ihrem Album "10", das 2013 auf Platz 6 der Billboard's 200 einstieg.



Die New Kids On The Block haben weltweit mehr als 80 Millionen Alben verkauft – inklusive diverser internationaler Number-One-Songs wie z.B. "Hangin Tough" (1988) und "Step By Step" (1990) und hatten eine Reihe von R&B- und Pop-Hits wie "You Got It (The Right Stuff)", "Cover Girl", "Didn't I (Blow Your Mind This Time)", "Hangin Tough", "I'll Be Loving", "Step By Step" und "Tonight". Sie stellten einen neuen Box-Office-Rekord, als sie 200 Konzerte pro Jahr in ausverkauften Stadien auf der ganzen Welt spielten. Nach ihrer äußerst erfolgreichen "Package"-Tour in 2013 sind sie nun seit dem 12. Mai gemeinsam mit Paula Abdul und Boyz II Men auf der "Total Package Tour", die sie in über 40 nordamerikanische Städte führen wird. Highlights der Tour sind mit Sicherheit das Konzert im Fenway Park in ihrer Heimatstadt Boston sowie der erste Auftritt beim berühmten Hollywood Bowl in Los Angeles. (cw/pm)

Wir verlosen fünf Singles

Für die User von queer.de hat das Label NKOTB Music (Kobalt Music Recordings) freundlicherweise fünf Singles "Thankful" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Single gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 24. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.