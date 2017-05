Chelsea Manning kommt frei

Chelsea Manning ist ab Mittwoch eine freie Frau

Chelsea Manning wird am Mittwoch aus dem Hochsicherheitsgefängnis Fort Leavenworth in Kansas entlassen. Ihre Freiheit hat sie Ex-Präsident Barack Obama zu verdanken, der Mitte Januar als eine seiner letzten Amtshandlungen den größten Teil ihrer Haftstrafe erlassen und ihre Freilassung zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai angeordnet hatte (queer.de berichtete). Regulär hätte die 29-Jährige bis 2045 ihre Strafe wegen Geheimnisverrats absitzen müssen.



Manning hatte 2010 als Angehörige der US-Streitkräfte umfangreiche Dokumente und Videos kopiert und der Plattform Wikileaks zugespielt, die diese veröffentlichte. Dadurch wurden unter anderem auch Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak publik. Sie wurde noch im selben Jahr festgenommen und nach einem Teilgeständnis 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt. Manning und ihre Anhänger hatten argumentiert, dass die Veröffentlichung von Kriegsverbrechen im Sinne der Öffentlichkeit und letztlich auch des Militärs seien.



Die Festnahme und Verurteilung der Whistleblowerin sorgten weltweit für Schlagzeilen, damals war sie noch unter dem Namen "Bradley Manning" bekannt. 2013 outete sie sich kurz nach ihrer Verurteilung als Transsexuelle (queer.de berichtete).



Während ihrer Zeit im Gefängnis berichteten sie und ihre Anwälte immer wieder über schlechte Haftbedingungen. So musste sie im Männergefängnis bleiben, wurde im Gefängnisalltag nicht als Frau anerkannt und klagte auf eine Geschlechtsanpassung. Im letzten Jahr unternahm sie zwei Selbstmordversuche.

Manning dankt Obama und ihren Unterstützern

Nach ihrer Begnadigung habe sie neuen Mut gefasst, erklärte Manning in einer vergangene Woche von ihren Anwälten veröffentlichten Erklärung: "Zum ersten Mal kann ich eine Zukunft für mich als Chelsea sehen", so Manning. "Ich bin den Menschen, die mich am Leben erhalten haben, ewig dankbar: Präsident Obama, meinen Anwälten und den unzähligen Unterstützern."



Freedom was only a dream, and hard to imagine. Now it's here! You kept me alive <3 https://t.co/abkGoA3fOi — Chelsea Manning (@xychelsea) May 9, 2017 Twitter / xychelsea

Manning ist während ihrer Zeit in Gefangenschaft zu einem Idol der Trans-Community avanciert und wurde etwa als erste US-Gefängnisinsassin Schirmfrau des CSD San Francisco. Konservative LGBTI-Aktivisten sahen in ihr aber eine Verbrecherin, die das Leben amerikanischer Soldaten aufs Spiel gesetzt habe. So kritisierten die Log Cabin Republicans, die größte LGBTI-Organisation der amerikanischen Republikaner, die Freilassung der Whistleblowerin scharf (queer.de berichtete). Präsident Donald Trump bezeichnete sie kurz nach seinem Amtsantritt als "undankbare Landesverräterin" (queer.de berichtete). (dk)