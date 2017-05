Heute, 07:16h, Noch kein Kommentar



"Schubert in Love" wird am 19. Mai 2017 auf DVD und Blu-ray erscheinen

Olaf Schubert – letzter Spross der großen Schubert-Dynastie. Entsprechend seiner langen Ahnenreihe hat Olaf große Visionen. Die haben andere zwar auch, allerdings gehen diese damit im besten Fall zum Arzt. Olaf hingegen versucht, seine Visionen zu verwirklichen und gerät dabei immer wieder in Konflikt mit so ziemlich allen. Und das größte Problem steht ihm noch bevor: Sein Vater (Mario Adorf) fordert endlich Nachwuchs. Im Grunde eine Kleinigkeit, nur laufen Olaf alle Frauen davon. Dann lernt er Pamela (Marie Leuenberger) kennen. Alles könnte so leicht sein, wenn Olaf nur begreifen würde, dass Frauen doch ein klein bisschen mehr sind als nur die schnelle Lösung des Nachwuchsproblems!



Regelmäßig begeistert er mit seinen Bühnenshows tausende Fans und ist spätestens seit seinen Auftritten in der "heute-show" deutschlandweit als das "Wunder im Pullunder" bekannt. Jetzt sorgt Star-Comedian Olaf Schubert mit "Schubert in Love" für Herzkammer-erschütternde Lachsalven im Heimkino und begibt sich auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Schauspiellegende Mario Adorf ("Der letzte Mentsch") verursacht als Familienpatriarch ordentlich Trubel im Lotterleben seines missratenen Sprösslings. In der Rolle der verschrobenen Biologin Pamela könnte Marie Leuenberger ("Wer's glaubt, wird selig") die erste Frau sein, die den amourösen Avancen des Kult-Sachsen vollständig erliegt. Unter der Regie von Lars Büchel ("Jetzt oder Nie – Zeit ist Geld") gelingt eine pointensichere Komödie über Olafs skurriles Privatleben, die notwendige Weitergabe eines Pullunders und ein Raum-Zeit-Kontinuum, das Liebe heißt. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen zwei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de hat EuroVideo Medien GmbH freundlicherweise zwei DVDs und zwei Blu-rays "Schubert in Love" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 25. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.