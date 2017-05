Heute, 06:22h, Noch kein Kommentar



Das Album "Dieter Bohlen – Die Megahits" ist am 19. Mai 2017 als 2CD und 3CD Premium Edition erschienen

Mit "Dieter Bohlen – Die Mega-Show" feiert RTL am Samstag, den 20. Mai, 20.15 Uhr den erfolgreichsten Produzenten und Fernsehjuror Deutschlands – seine größten Erfolge, seine größten Hits. Die Show wird moderiert von Oliver Geissen.



Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern. Dieter Bohlens Karriere ist einzigartig. Aus einem ostfriesischen Nobody wurde der erfolgreichste Komponist und Produzent Deutschlands. Mit Modern Talking schrieb er Musikgeschichte – und das weltweit! Modern Talking gelang es als einzigem deutschen Act, mit fünf Titeln in Folge auf Platz eins der Single-Charts zu landen. Der Song "You're my heart, you're my soul" verkaufte sich sechs Millionen Mal. Insgesamt wurden mehr als 42 Millionen Tonträger allein von Modern Talking verkauft.



Für mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger weltweit bekam Bohlen 1994 eine Auszeichnung. Über 1000 Edelmetallauszeichnungen schmücken seine Wände, davon mehr als 200 für "Modern Talking". Insgesamt schrieb Dieter Bohlen für über 150 verschiedene Interpreten Lieder, über 100 hat er selber produziert, u.a. Künstler wie Andrea Berg, Yvonne Catterfeld, Alexander Klaws, Mark Medlock, Vanessa Mai, Chris Normann, Bonnie Tyler, Howard Carpendale, Engelbert, Roland Kaiser, Semino Rossi, Nino de Angelo aber auch Dionne Warwick und Errol Brown von Hot Chocolate und viele mehr.



Grund genug für RTL dem "Poptitan" eine eigene Primetime-Show zu widmen – eine unterhaltsame Musikshow der ganz besonderen Art. Zur großen "Mega-Show" erscheint das Album "Dieter Bohlen – Die Megahits", das alle 21 Nummer-eins-Songs des Pop-Titans beinhaltet sowie als absolutes Highlight das Modern-Talking-Album "Back For Gold – The New Versions" mit sechs neuen Remixen der großen Hits sowie einem brandneuen "Modern Talking Pop Titan Megamix 2017", produziert von Dieter Bohlen. Die 3CD-Premium-Edition beinhaltet zusätzlich eine CD mit elf Extended-Mixes von Modern-Talking-Hits. (cw/pm)

Direktlink | Modern Talking mit "You're My Heart, You're My Soul"

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Sony Music sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Dieter Bohlen – Die Megahits" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 26. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.