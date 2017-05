Berlin: Europas größtes LGBTI-Karriere-Event steht vor der Tür

Heute, 08:06h

Noch kein Kommentar

Schwuz

Zum achten Mal findet in diesem Jahr mit "Sticks & Stones" Europas größtes LGBTI-Karriere-Event statt – am 27. Mai in Berlin und am 16. September erstmals auch in München. In diesem Jahr werden in der Hauptstadt über 3.000 Besucher erwartet. Viele Arbeitgeber, von Startups bis zum Großkonzern, suchen nach neuen Mitarbeitern. Neben der Karrieremesse laden die Veranstalter parallel zum ersten Mal zu einer Zukunftskonferenz ein.



Bei "Sticks & Stones" sind nur Unternehmen dabei, die nachweislich eine offene Unternehmenskultur fördern und sich für die Wertschätzung von LGBTI einsetzen. Für Arbeitgeber ist das ein wichtiges Thema: Mehr als zehn Prozent aller jungen Arbeitnehmer identifizieren sich laut der Dalia-Studie aus dem Jahr 2016 als LGBTI (queer.de berichtete). Die "Sticks & Stones" bietet engagierten Unternehmen eine Plattform und möchte ein Zeichen setzen, um LGBTI im Arbeitskontext sichtbarer zu machen.



Offenbar hat das bei Arbeitgebern gegriffen: Die "Sticks & Stones" ist bereits zum dritten Mal in Folge ausgebucht. Vom Start-Up bis zum Großkonzern sind rund 100 Aussteller dabei – unter anderem Vodafone, Google, Allianz, Amazon, Axel Springer, Bosch und sogar die Bundeswehr. Alle zusammen bieten den Besuchern mehr als 1.000 Jobangebote. Daneben können sich die Teilnehmenden kostenlos coachen, einen Lebenslauf von Experten überprüfen oder Bewerbungsfotos anfertigen lassen.



Auf der Zukunftskonferenz werden mehr als 40 Redner darüber sprechen, inwiefern in Zukunft Roboter und künstliche Intelligenz unsere Arbeit wegnehmen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren wichtig sind oder wie man sich in Zeiten von AfD und Trump für eine offene Unternehmenskultur einsetzen kann. (cw)