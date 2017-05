Kauder kneift

Volker Kauder hat auf die Einladung von Jungpolitiker Matthias Laage nicht reagiert. Das 23-jährige Vorstandsmitglied der Passauer Grünen hatte Anfang April den Unions-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag samt Gattin zu sich nach Hause eingeladen, damit dieser den Haushalt eines homosexuellen Paares persönlich kennenlernen, dadurch Vorurteile abbauen und seinen Widerstand gegen die Ehe für alle aufgeben könne (queer.de berichtete).

"Das ist schon enttäuschend"



Matthias Laage ist seit 2016 Mitglied im Kreisvorstand der Grünen Passau-Stadt. Davor war der 23-jährige studentischer Senator in der Studierendenvertretung der Uni Passau (Bild: privat)

"Mich hätte wirklich interessiert, warum die Union immer noch verhindern möchte, dass mein Freund und ich heiraten", zeigte sich Matthias Laage in einer Pressemitteilung vom Samstag über die Ignoranz des Fraktionschefs enttäuscht. "Volker Kauder ist gar nicht auf die Einladung eingegangen, es gab also auch keine Absage. Das ist schon enttäuschend, und da frage ich mich schon, wie wichtig ihm queere Menschen sind."



Laage will jedoch nicht aufhören und hofft auf Nachahmer: "Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute ihre lokalen Bundestagsabgeordneten auf das Thema ansprechen und sie vielleicht zu sich einladen." Der Jungpolitiker empfahl zudem den neuen Messenger der Initiative "Ehe für alle". "So einfach war es eigentlich noch nie." (cw/pm)