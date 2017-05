Outen Böhmermann und Zamperoni Jens Riewa?

Bei einer Raterunde in der jüngsten Ausgabe der ZDF-Satiresendung "Neo Magazin Royale" kamen Moderator Jan Böhmermann und sein Studiogast Ingo Zamperoni von den "Tagesthemen" in Schwulitäten.



In dem Spiel "Wer bin ich?" musste Böhmermann erraten, dass er der "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa ist – und kam erst mit der Frage "Weiß man nicht so ganz genau, ob ich hetero oder homo bin?" auf die richtige Spur. Riewas Kollege Zamperoni lachte daraufhin nur, kam zehn lange Sekunden ins Stottern und meinte schließlich: "Ich glaub', man weiß es eigentlich."

Direktlink | Ab 3:15 spielt Jan Böhmermann die Homokarte

Schmerzensgeld-Klagen gegen Homo-Verlage

Der 53-jährige Riewa, der 1991 von Werner Veigel zur "Tagesschau" geholt wurde, wehrt sich seit rund zwanzig Jahren gegen das Gerücht, er sei ebenfalls homosexuell. 1998 erstritt er vor Gericht ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Mark, weil er vom Homomagazin "Adam" als "schwuler Moderator" bezeichnet worden war. Vom Berliner Querverlag, der den Nachrichtensprecher in seinem schwul-lesbischen Promilexikon "Out!" listete, verlangte er sogar 50.000 Mark, die den Konkurs des kleinen Szeneunternehmens bedeutet hätten. Am Ende musste sich der Querverlag in einem außergerichtlichen Vergleich entschuldigen, 5.000 Mark zahlen und die Gerichts- und Anwaltskosten übernehmen.



"Jeder heterosexuelle Mann würde sich gegen solche Verleumdungen wehren", erklärte Riewa damals in einem "Focus"-Interview. "Es geht mir um den Respekt voreinander, und übrigens klage ich auch, weil ich der Frauenwelt nicht verlorengehen will." Homophobie-Vorwürfe wies er empört mit absurden Gegenvorwürfen zurück: "Die organisierte Schwulenbewegung will mich als Spielball ihrer Machtkämpfe instrumentalisieren."



Der Bund Lesbischer & Schwuler JournalistInnen (BLSJ) stufte den Fall Riewa in seiner Aufstellung "12 Arten des Outens" als "provoziertes Outing" ein, bei dem die Berichterstattung vom "Opfer" selbst angestoßen wurde. So sei das Buch "Out!" in einer Erstauflage von rund 3.000 Exemplaren von der Öffentlichkeit "weitgehend unbeachtet" geblieben, so der BLSJ. "Erst als Riewa wegen der, wie er sagt, falschen Behauptung auf eine fünfstellige Schadensersatzsumme klagte, kam er damit bundesweit groß in die Presse."



Der erfundene Sex mit Sängerin Michelle



Im Jahr 2002 trat Jens Riewa erneut in einen übergroßen Fettnapf, als er sich mit der Sängerin Michelle auf der Titelseite der "Bild"-Zeitung als "Die Liebessensation des Jahres" inszenieren ließ. Der Nachrichtensprecher wurde im Artikel mit den Worten zitiert: "Michelle ist im Bett eine Granate. Ich hatte noch nie so guten Sex wie mit ihr." Peinlicherweise war die Beziehung nach sechs Wochen schon wieder vorbei – und Michelle dementierte im Magazin "Bunte", dass es mit Riewa überhaupt zu Geschlechtsverkehr gekommen sei.



Der "Tagesschau"-Sprecher versprach der ARD nach einer Rüge des Chefredakteurs, auf solche "Publicity" künftig zu verzichten. "taz"-Redakteur Jan Feddersen fragte allerdings sehr treffend: "Kann sich ein Mann im Zaum halten, der vor nichts so sehr Angst zu haben scheint wie davor, für schwul gehalten zu werden?" (mize)