Ewald Lienen: Schwuler Spieler hätte "Kultstatus am Millerntor"

Gegen ein schwules Coming-out in seinem Verein würde es nach Auffassung des ehemaligen Fußballprofis und heutigen Cheftrainers des FC St. Pauli Ewald Lienen keine Widerstände geben – im Gegenteil: "Wenn sich bei St. Pauli ein Fußballer als homosexuell outen würde, der würde Kultstatus am Millerntor bekommen", meinte der 63-Jährige im Interview mit der "Bild am Sonntag".



Fans anderer Vereine seien jedoch nicht so akzeptierend, kritisierte Lienen: "Wenn der gleiche Spieler dann in ein anderes Stadion einläuft, möchte ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, was mit ihm passiert. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich das ändert."

Lienen warnt vor Rechtspopulismus

In dem Interview mit dem Boulevardblatt unterstützte Lienen die Protestaktionen gegen den G-20-Gipfel in Hamburg und rief zum Widerstand gegen Rechtspopulisten auf. "Viele Menschen glauben diesen Stimmenfängern", sagte der Pauli-Trainer. "Das ist der Grund, dass Leute wie Marie Le Pen, hier die AfD, Wladimir Putin, vor allem aber Donald Trump nach oben kommen. Es gibt einen Riesen-Leidensdruck bei den Menschen, den viele unserer Politiker nicht mehr mitbekommen. Aber zu glauben, dass ein Paradiesvogel, dem das Geld aus den Ohren rauskommt, ihnen hilft, kommt aus einer totalen Not heraus. Da müssen wir unglaublich aufpassen und dem entgegenwirken."



Ewald Lienen ist seit 2014 Cheftrainer des FC St. Pauli. Von 1974 bis 1992 spielte er als Stürmer für Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. 1985 hatte er bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen als Parteiloser erfolglos für die linke Friedensliste kandidiert. (cw)