Indonesien: 141 Männer in Schwulensauna festgenommen

In einem Polizeifoto werden die Festgenommen auf der Wache gezeigt

Im Norden der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr Ortszeit 141 Männer während einer Razzia festgenommen worden, weil sie in einer Sauna an einer "schwulen Sexparty" teilgenommen haben sollen. Das teilte die Polizei gegenüber internationalen Medien mit.



Behördensprecher Raden Argo Yuwono erklärte gegenüber der BBC, gegen die Männer würde wegen Verstoßes gegen das 2008 eingeführte Anti-Pornografie-Gesetz ermittelt – mit dem schwammig formulierten Gesetz könnte sogar Küssen in der Öffentlichkeit mit Hafstrafen geahndet werden. "Wir haben schwule Leute erwischt, die gestrippt haben und dabei onanierten", sagte der Sprecher.



In den indonesischen und teilweise auch internationalen Medien wurden die Beschuldigten teilweise unverpixelt gezeigt, manche Bilder der Polizei zeigten die Männer auch nackt in der Sauna. Unter ihnen sollen sich auch ein Bürger Singapurs und ein Brite befunden haben.

Homosexualität ist zwar in Indonesien – mit 250 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste mehrheitlich muslimische Land der Welt – mit Ausnahme der erzkonservativen Provinz Aceh nicht illegal. Allerdings warnte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bereits im letzten Jahr, dass ein "nie dagewesener Angriff" auf LGBTI-Rechte im 250 Millionen Einwohner zählenden Land stattfinde (queer.de berichtete). So hätten Regierungsvertreter die Stimmung gegen LGBTI angeheizt. Die radikalste Äußerung kam von Verteidigungsminister Ryamizard Ryacudu, der meinte, dass die Akzeptanz Homosexueller schlimmer sei als ein Atomkrieg. Daher müssten Schwule und Lesben mit "einer Art moderner Kriegsführung" bekämpft werden (queer.de berichtete).



In den letzten Wochen gab es wiederholt Meldungen von staatlichen Repressionen gegen mutmaßliche Homosexuelle. Erst vor drei Wochen wurden etwa 14 Männer in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya verhaftet, weil sie an einer schwulen Privatparty teilgenommen haben sollen (queer.de berichtete). Ihnen drohen nach dem Anti-Pornografie-Gesetz bis zu 15 Jahre Haft.



Vergangene Woche wurden in der Provinz Aceh, die vor zwei Jahren Homosexualität nach dem Scharia-Recht unter Strafe gestellt hatte, zwei mutmaßliche Schwule zu 85 Stockhieben verurteilt (queer.de berichtete). (dk)