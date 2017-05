Indonesien: Folterstrafe gegen mutmaßliche Schwule vollstreckt

Einer der Männer vor der Vollstreckung der Strafe

Ein 20 und ein 23 Jahre alter Mann sind am Dienstag im indonesischen Banda Aceh wegen ihrer Homosexualität mit 83 Stockhieben öffentlich gezüchtigt worden – zum ersten Mal seit der Einführung des Scharia-Rechts in Aceh wurden damit Männer wegen ihrer sexuellen Orientierung bestraft.



Auf einem Marktplatz schauten Medienberichten zufolge mehr als 1.000 Menschen dem Spektakel zu. Laut BBC jubelten sie laut und forderten die Foltermeister auf, härter zuzuschlagen. Bilder zeigen, wie die Menschenmassen fröhlich Handyvideos von den Opfern des Rituals machten.



Neben den beiden Männern wurden acht weitere Personen öffentlich gezüchtigt. Darunter befanden sich zwei Frauen, die bestraft wurden, weil sie angeblich Männern, mit denen sie nicht verheiratet waren, Zuneigung gezeigt haben sollen.



Banda aceh on the morning of first-ever public flogging for homosexuality, of 2 men age 20+23. At masjid syuhada. 10 ppl total on agenda. pic.twitter.com/xzKquuBnwY — Krithika Varagur (@krithikaltheory) May 23, 2017 Twitter / krithikaltheory

Die beiden mutmaßlichen Schwulen waren vor gut einem Monat verhaftet worden, nachdem ein homophober Mob in ihre Wohnung eingedrungen war und sie offenbar im Bett erwischt hatte (queer.de berichtete). Sie wurden daraufhin von einem Schariagericht zu 85 Stockhieben verurteilt (queer.de berichtete). Am Ende wurden ihnen zwei Stockhiebe erlassen, weil sie rund zwei Monate in Untersuchungshaft verbracht hatten.



Aceh ist die einzige Provinz in Indonesien, die ausdrücklich Gesetze gegen Homosexualität erlassen hat. Allerdings warnen Menschenrechtsaktivisten der Human Rights Watch, dass im gesamten Land ein "nie dagewesener Angriff" auf LGBTI-Rechte stattfinde (queer.de berichtete).



In den letzten Wochen gab es zudem gezielte Aktionen gegen mutmaßliche Schwule auch außerhalb Acehs: So wurden erst am Wochenende in der Hauptstadt Jakarta 141 Männer nach einer Razzia in einer Schwulensauna festgenommen (queer.de berichtete). Drei Wochen zuvor hatte die Polizei 14 Männer in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya aufgegriffen, weil sie an einer schwulen Privatparty teilgenommen haben sollen (queer.de berichtete). (dk)