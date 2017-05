Das ist die Top 10 der schwul-lesbischen Führungskräfte in Deutschland

Eines der letzten Tabus in den Führungsetagen deutscher Firmen und Organisationen scheint zu bröckeln: Die Macher der queeren Karrieremesse Sticks & Stones, die am 27. Mai in Berlin stattfindet, haben am Dienstag erstmals "Deutschlands Top 10 geoutete Führungskräfte" veröffentlicht.



Angeführt wird die Liste der offen homosexuellen Manager von Harald Christ, dem Vorstandsvorsitzenden der ERGO Beratung und Vertrieb AG. Der ehemalige Schattenwirtschaftsminister der SPD engagiert sich Jahren für die LGBTI-Community. So übernahm er Schirmherrschaften u.a. für den Stuttgarter CSD oder das Programm "Future Leaders" des Völklinger Kreises (queer.de berichtete).

Barbara Hendricks und Niek van Damme auf Plätzen zwei und drei

Zu den "stolzen Vorbildern" zählt die Liste außerdem Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, Telekom-Vorstand Niek Jan van Damme, Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer, SAP Senior Vice President Ernesto Marinelli, Verteidigungsstaatssekretärin Katrin Suder, Ex-Telekom-Vorstand und FDP-Kandidat Thomas Sattelberger, die Herausgeberin der "WirtschaftsWoche" Miriam Meckel, Lufthansa Senior Vice President Sadiq Gillani sowie Außenstaatsminister Michael Roth.



Auf die Idee kam Sticks & Stones-Organisator Stuart B. Cameron vor einigen Wochen, als die "Financial Times" eine Liste mit 100 LGBTI-Führungskräften veröffentlichte. "Niemand davon kam aus Deutschland", zeigte sich der Diversity-Experte enttäuscht. "Es gibt sie aber, und heute fangen wir mit der Top 10 an."



Als nächsten Schritt möchte Cameron bis Jahresende eine Top 100 zusammenstellen. Auf der Webseite der Sticks & Stones kann man bereits Vorschläge einreichen. (mize)