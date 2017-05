Studie: Schwule lieben Bärte

Bärte alle Länder, vereinigt euch: Laut der Studie bevorzugen schwule Bärtige einen Partner, der einen ähnlichen Bart trägt wie sie selbst

Schwule fühlen sich von bärtigen Männern magisch angezogen. Diese eher anekdotenhafte Erkenntnis wird jetzt mit harten wissenschaftlichen Fakten unterlegt: In einer im März im Fachmagazin "Evolution and Human Behavior" veröffentlichten Studie wollen Forscher Beweise gefunden haben, dass schwule Männer Geschlechtsgenossen mit Haaren im Gesicht bevorzugen.



Die Wissenschaftler haben online insgesamt 1.577 schwule Männer und heterosexuelle Frauen aus Brasilien und Tschechien zum Thema befragt. Das Ergebnis: "Homosexuelle Männer präferieren eher haarigere Stimuli als heterosexuelle Frauen. Das unterstützt Erkenntnisse aus vorherigen Studien, die besagen, dass homosexuelle Männer starke Präferenzen für maskuline Merkmale haben", heißt es in der Studie.

Auf der Pirsch nach dem idealen Bart

Schwule suchen offenbar auch ein wenig nach sich selbst, wenn es um Gesichtsbehaarung geht: Insgesamt bevorzugten Schwule der Studie zufolge vor allem Männer mit Bärten, die ihren eigenen ähnelten. Dazu kämen noch kulturelle Unterschiede: So bevorzugten Brasilianer größere Bärte als Männer aus der Tschechischen Republik.



Frauen halten laut der Umfrage vor allem Männer mit mittlerem Bartwuchs für sexy. Glatt rasierte Kerle und Männer mit großen Rauschebärten gelten dagegen beim weiblichen Geschlecht als am wenigsten attraktiv.



Wenn man Frauen nach einem möglichen Langzeitpartner befragt, ändern sich aber ihre Einstellungen. So gibt es laut den Forschern nur eine Devise, wenn sich eine Frau mit einem Mann niederlassen und mit ihm Kinder großziehen will: Je länger der Bart, desto mehr Erfolg hat der Mann. Außerdem zeige sich bei tschechischen Frauen, dass sie besonders den Bart mögen, den sie aus ihrer Kindheit von ihrem Vater kennen.



Diese Resultate gelten allerdings nicht für immer und ewig, wie der australische Co-Autor Barnaby Dixson von der University of Queensland erklärte: "Wenn der Bartwuchs zu alltäglich wird, wird er als weniger attraktiv wahrgenommen als in einer Umwelt, in der er rar ist", so Dixson. "Das könnte erklären, warum der Bart immer mal wieder populär wird und dann aus der Mode kommt." (cw)