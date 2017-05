Heute, 06:50h, Noch kein Kommentar



Die Miniserie "American Crime Story – The People v. O.J. Simpson" ist am 24. Mai 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Hat Ex-Footballstar O.J. Simpson seine Ex-Frau ermordet? Eine Frage, die bis heute die Gemüter spaltet. Mit "American Crime Story – The People v. O.J. Simpson" zieht wohl der prominenteste und fesselndste Mordprozess der 1990er Jahre in die deutschen Wohnzimmer ein. Die Serie rollt nicht die Frage über Schuld oder Unschuld erneut auf, sondern nimmt den Zuschauer mit hinter die Kulissen des spektakulären Medienereignisses: 134 Prozesstage, die Befragung von 150 Zeugen, Verhandlungen zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung und das überraschende Urteil.



Wer den Mordprozess des 20. Jahrhunderts schon jetzt als Jurymitglied verfolgen möchte, kann "American Crime Story – The People v. O.J. Simpson" als Digital HD auf den gängigen Portalen wie iTunes, Maxdome, Google Play, Xbox Video, Sony Playstation Entertainment Network, Amazon Video, Videoload, Juke, Chili und Wuaki erleben.



Eine Golden Globes®-Auszeichnung als "Beste Miniserie oder Fernsehfilm" ist der perfekte Startschuss für die neue Anthologie-Serie aus der Kreativschmiede von Serienmacher Ryan Murphy ("Nip/Tuck", "American Horror Story"). Neben dem Triumph in der diesjährigen Award-Season spricht auch ein Rating von 97% auf rottentomatoes.de eine klare Sprache: "American Crime Story – The People v. O.J. Simpson" ist eine der meistgelobten Serien des vergangenen Jahres.



Eine phänomenale Besetzung, darunter John Travolta, Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, David Schwimmer, Bruce Greenwood und Sterling K. Brown, spielt die Hauptrollen in dieser hochgelobten Serienstaffel über den explosiven und absolut fesselnden Mordprozess gegen O. J. Simpson. Aus der Sicht der Rechtsanwälte werden die chaotischen Vorkommnisse hinter geschlossenen Türen geschildert, und es wird ergründet, wie die Selbstüberschätzung der Staatsanwaltschaft, der Scharfsinn der Verteidigung und schockierende Wendungen im Gerichtssaal zu einem der erschütterndsten Urteile aller Zeiten führten. Dieses auf dem Buchbestseller "The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson" von Jeffrey Toobin basierende TV-Highlight zeigt Ihnen den Gerichtsprozess, der die Welt gefesselt hat, aus einem völlig neuen Blickwinkel. (cw/pm)

Wir verlosen drei Blu-ray-Boxen

Für die User von queer.de haben 20th Century Fox Home Entertainment sowie die Agentur mainFREIRAUM freundlicherweise drei Blu-ray-Boxen "American Crime Story – The People v. O.J. Simpson" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray-Box gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 31. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.