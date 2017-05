Taiwan: Verfassungsgericht öffnet die Ehe

Vor dem Gericht hatten sich Befürworter und Gegner der Ehe-Öffnung versammelt (Bild: The News Lens INTL / twitter

Das Verfassungsgericht von Taiwan hat am Mittwoch das bisherige Verbot für gleichgeschlechtliche Paare, eine Ehe einzugehen, als Verstoß gegen die Verfassung bewertet. Das zivilgesetzliche Verbot verstoße gegen das Recht auf Eingehung einer Ehe und gegen das Recht auf Gleichbehandlung.



Das Gericht trug in dem Urteil der Regierung auf, das Recht innerhalb von zwei Jahren gesetzeskonform zu gestalten – den konkreten formalen Weg ließ das Gericht offen. Sollte die Politik innerhalb der Frist dennoch keine Neuregelung treffen, müssten Behörden Anträge auf Schließung der Ehe durch gleichgeschlechtliche Paare dennoch so behandeln, als hätten heterosexuelle Paare sie gestellt.



Bislang haben Homosexuelle in der Republik China nur die Möglichkeit, ihre Partnerschaften in einigen Städten und Kommunen zu registrieren, was allerdings keine rechtliche Auswirkungen hat. Zugleich hatte das Parlament Anfang des Jahres in erster Lesung einem Gesetzentwurf der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) zugestimmt, der die Ehe öffnen würde (queer.de berichtete). In Meinungsumfragen sprach sich bereits 2013 eine Mehrheit der Bevölkerung für die Ehe für alle aus.



Live: Gay rights supporters in Taiwan celebrate after the Constitutional Court said banning same-sex marriage is unconstitutional. pic.twitter.com/TsOsJG9Tsp — The News Lens INTL (@thenewslensintl) May 24, 2017 Twitter / thenewslensintl | Der Moment der Entscheidung

Das Urteil wurde von einer 15-köpfigen Kammer nach einer Anhörung im März gefällt. Ein Richter nahm an Verhandlung und Urteilsfindung nicht teil, zwei Richter schrieben abweichende Meinungen. Zusammen mit der verschiedengeschlechtlichen Ehe trage die gleichgeschlechtliche Ehe zu einer stabilen Gesellschaft bei, heißt es in dem Urteil der Mehrheit. Das Recht auf Ehe umfasse den Recht zu entscheiden, wen man heiraten wolle, und trage auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren den Schutz der Menschenwürde und der gesunden Entwicklung der Persönlichkeit Rechnung.

Das Land wäre damit das erste in Asien, dass gleichgeschlechtliche Paare rechtlich anerkennt – die Entscheidung könnte damit auch eine Signalwirkung auf weitere Länder haben.



Der Kläger Chi Chia-wei (mit Regenbogenflagge) mit seiner Anwältin

Die Klagen, die jetzt zur Ehe-Öffnung führten, waren von einem lesbischen und einem schwulen Paar eingebracht worden. So klagte der 59-jährige LGBTI-Aktivist Chi Chia-wei, der bereits 1986 erstmals die Eintragung seiner Partnerschaft als Ehe versucht hatte.



wird aktualisiert