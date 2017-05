Heute, 07:52h, Noch kein Kommentar



"Bones – Season 11" ist am 24. Mai 2015 auf DVD erschienen

Nach dem Ende der zehnten Staffel von "Bones" und dem damit verbundenen Abschied von Brennan und Booth aus dem Jeffersonian Institute, erfolgt ein kleiner Zeitsprung zu Beginn von Staffel 11. Sechs Monate nach ihrem Ausstieg hat Temperance ihr zweites Kind bekommen und Seeley kümmert sich nun um die Ausbildung von FBI-Rekruten.



Ihr neues Leben wird jedoch durcheinander geworfen, als bei einer verbrannten Leiche die Waffe von Booth gefunden wird. Da dieser zum Zeitpunkt der Entdeckung verschwunden ist, kommt der Verdacht auf, dass es sich bei dem Toten um ihn handelt. Brennan wird daraufhin wieder als Ermittlerin tätig und macht eine tragische Entdeckung, die auf den gesamten Verlauf der Staffel Auswirkungen haben wird.

Spaß für Krimi- und Comedyliebhaber



"New Girl – Season 5" ist am 24. Mai 2015 auf DVD erschienen

In Staffel fünf der Erfolgskomödie "New Girl" müssen die Jungs einige Zeit ohne ihre quirlige Mitbewohnerin Jess auskommen. Deshalb schreiben sie das Zimmer bei Airbnb aus. Als würdiger Ersatz zieht "Transformers"-Star Megan Fox für einige Episoden in die WG, wobei sie die Beziehungen aller Beteiligten durch ihre offene Art durcheinander wirbelt und mit Nick anbandelt.



Sowohl Krimi- als auch Comedyliebhaber kommen mit den beiden Serien auf ihre Kosten. Die knochenstarken "Bones"-Ermittlungen treffen in der elften Staffel auf das muntere WG-Leben von "New Girl" in der fünften Staffel. Die beiden erfolgreichen Serien verbindet etwas ganz Besonderes: Die Schwestern Emily und Zooey Deschanel übernehmen jeweils die Hauptrolle der Serien. Während Emily Deschanel in "Bones" die Rolle von Dr. Temperance "Bones" Brennan übernimmt und rätselhafte Kriminalfälle löst, versucht Zooey Deschanel als Jess in "New Girl" das bunte und chaotische WG-Leben zu meistern. (cw/pm)

Wir verlosen je eine DVD-Box

Für die User von queer.de haben 20th Century Fox Home Entertainment sowie die Agentur mainFREIRAUM freundlicherweise je eine DVD-Box "Bones – Season 11" und "New Girl – Season 5" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 1. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.