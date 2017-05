Kinderkanal zeigt Regenbogenfamilie

Heute, 08:41h, Noch kein Kommentar

Der zehnjährige Rafael lebt in einer sogenannten Regenbogenfamilie. Er hat zwei lesbische Mamas, und sein Papa ist ein guter Freund der beiden Frauen. Zu viert sind sie eine glückliche Familie, die gemeinsam den Alltag bestreitet, in den Urlaub fährt und Zeit miteinander verbringt.



Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" gewährt mit der Premiere von "Rafael – Ich hab halt zwei Mamas" am Sonntag, den 28. Mai um 16:15 Uhr bei KiKa, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, Einblicke in die noch immer nicht selbstverständliche Elternkonstellation von Rafael.



Rafael besucht eine Ganztagsschule in Hamburg (Bild: KiKa)

Papa wohnt in Süddeutschland

Rafael lebt mit seinen Müttern in Hamburg ein typisches Stadtleben wie viele andere Jungs in seinem Alter auch. Sein Papa wohnt in Süddeutschland. Wenn er zu Besuch in die Hansestadt kommt, freut sich Rafael besonders, weil sie dann tolle Sachen zusammen unternehmen. Besonders gern gehen sie ins Miniaturwunderland, der größten Modelleisenbahn-Ausstellung der Welt. Den gemeinsamen Urlauben mit seinen Eltern fiebert Rafael immer entgegen. Dieses Mal fahren sie aufs Land zu Onkel Gerd, der mit seiner Familie einen Bauernhof hat. Dass Rafael drei Eltern hat statt nur zwei, ist für ihn ganz normaler Alltag.



Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR, hr) "ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt von Kindern, wirbt um Verständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebenswelten und macht die Welt erlebbar", heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderkanals. "Die Dokumentationen zeigen, dass Kinder sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein sie jedoch miteinander verbindet."



Wenn Papa Jens zu Besuch kommt, freut sich Rafael auf die gemeinsamen Abenteuer (Bild: KiKa)

"Am Ende kommt es auf die Zuwendung an"



"Die Lebenswelt von Rafael unterscheidet sich kaum von der anderer Kinder – etwas ungewöhnlich mag hier nur die Familienkonstellation an sich erscheinen", erklärte Redakteur Thomas Miles, gemeinsam mit Gunnar Gerstel verantwortlich für die Doku-Reihe bei KiKA. "Regenbogenfamilien sind mittlerweile ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität geworden. Das will "Schau in meine Welt!" sichtbar machen und versuchen, anderen diese Realität näher zu bringen. Denn am Ende kommt es auf die Zuwendung an, die ein Kind erfährt und nicht auf die Familienform", ergänzte Gunnar Gerstel.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren will KiKA Qualität und Vielfalt bieten, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung. (cw/ots)