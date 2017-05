Umfrage: Queere Flüchtlinge fühlen sich in Deutschland nicht sicher

Javid Nabijew (r.) mit Mitstreitern beim CSD in Düsseldorf im letzten Jahr. Beim Pride in der NRW-Landeshauptstadt an diesem Wochenende ist die Gruppe wieder dabei. (Bild: nb)

Schwule, bisexuelle, lesbische und transsexuelle Flüchtlinge finden in Deutschland zunächst nicht die Sicherheit und den Schutz, die sie sich erhofften. Das ergab nun erneut eine Umfrage unter queeren Refugees.



Durchgeführt hat sie der aus Aserbaidschan geflohene LGBTI-Aktivist Javid Nabijew, der die Gruppe "Queer Refugees for Pride" gegründet hat, mit der er sich an CSDs in ganz Deutschland beteiligt, um auf die Situation in den jeweiligen Herkunftsländern, aber auch hierzulande aufmerksam zu machen (queer.de berichtete).



An der Umfrage beteiligten sich 100 Flüchtlinge aus 23 Staaten, die in 13 Bundesländern untergebracht sind; 33 stammen etwa aus Syrien, 18 aus dem Irak, 12 aus Russland. Die anonym online sowie mit persönlichen Gesprächen durchgeführte Studie ist nicht repräsentativ, gut die Hälfte der Antwortenden leben wie Nabijew in NRW. Und dennoch zeigt sie Probleme auf, die auch andere Aktivisten und Gruppen teils schon seit Jahre beklagen.

56 Prozent erlebten Gewalt oder Diskriminierung

So scheint die Unterbringung weiter ein zentrales Problem: 48 Prozent der Flüchtlinge teilen sich eine Unterkunft mit anderen, die meisten von ihnen mit nicht-queeren Menschen und die Hälfte von ihnen mit Landsleuten. 65 Prozent der Flüchtlinge verstecken ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität; 53 Prozent zögerten, Kontakt zu Unterstützungsorganisationen aufzunehmen, da sie Angst hätten, Details über sich preis zu geben.



62 Prozent "fühlen sich nicht sicher in Deutschland". 55 Prozent der Flüchtlinge wurden eigenen Angaben zufolge verbal diskriminiert, 24 Prozent erlebten körperliche Gewalt. 15 Prozent gaben ab, online Diskriminierung erfahren zu haben, sechs Prozent erlebten sexuelle Gewalt. Mehrfachnennungen waren auch bei der Frage nach dem Ort der Diskriminierung und Gewalt möglich: 34 Prozent hatten in der Flüchtlingsunterkunft Probleme, 26 Prozent im Schlafraum, 31 Prozent im öffentlichen Bereich und 12 Prozent online.



Von 56 Flüchtlingen, die Diskriminierung oder Gewalt erlebt hatten, hätten nur 15 sich darüber beschwert bzw. eine Anzeige gestellt. Gründe dafür seien Angst vor den Behörden, aber auch Verzweiflung über sie: Den Flüchtlingen werde noch immer häufig geraten, einfach ihre sexuelle Orientierung zu verstecken, so Nabijew.



Eine zusätzliche Diskriminierung aufgrund sozialer Lage und Herkunft zeige sich daran, dass 36 Prozent der Befragten angeben, sie seien für Gegenleistungen um sexuelle Dienstleistungen gebeten worden – bei 26 Prozent sei zugleich ihr Status als Flüchtling bekannt gewesen. Schon häufiger hatten queere Flüchtlinge berichtet, dass ihnen manche Übernachtungsangebote mit einem sexuellen Hintergedanken gemacht wurden – die Queer Refugees for Pride berichten von einer Person, die nach einem solchen Fall Hilfe in einer Psychiatrie suchte. (nb)