Benedict Cumberbatch als "All" in "Zoolander 2": LGBTI-Aktivisten beklagen, dass insbesondere Transpersonen höchstens als Klischees dargestellt werden (Bild: Paramount Pictures)

Die LGBTI-Organisation GLAAD beklagt in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung "2017 Studio Responsibility Index", dass Schwule, Lesben, Bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen in Hollywood-Blockbustern zu wenig sichtbar sind.



Für ihren jährlichen Bericht hatten die LGBTI-Aktivisten die 125 erfolgreichsten für den Massengeschmack produzierten Streifen aus dem Jahr 2016 untersucht. Das Ergebnis: In nur 23 dieser Filme kommen LGBTI-Figuren vor. Das entspricht einem Anteil von 18 Prozent; im Vergleich zum Vorjahr gab es praktisch keine Veränderung.



In Filmen, in denen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten vorkommen, würden diese meist nur eine winzige Nebenrolle spielen: So seien sie in knapp der Hälfte dieser Filme weniger als eine(!) Minute zu sehen. Die meisten der dargestellten LGBTI seien schwule weiße Männer gewesen.



Besonders schlecht sei es um die Sichtbarkeit von Transpersonen bestellt: Mit "Zoolander 2" hatte nur einer der getesteten Filme überhaupt eine identifizierbare Transperson aufgeboten – Benedict Cumberbatch spielte in der Komödie eine androgyne Figur namens "All" (alle). "Diese Figur existierte wieder einmal nur für eine Pointe", heißt es in dem Bericht. All sei eine "cartoonhafte Darstellung einer non-binären Person, die nur existiert, um sich über Menschen mit nicht traditionellen Geschlechtsrollen lustig zu machen."



In anderen Filmen, in denen keine Transpersonen auftauchten, gebe es manchmal zudem "sogenannten Humor, der auf Trans-Panik basiert" – also wenn heterosexuelle Männer beispielsweise eine Frau für transsexuell halten und daraufhin Angst haben, dass sie von ihr angemacht werden. In mehreren Filmen wurde auch die Darstellung von "Gay Panic" beklagt.

Forderung: Hollywood-Filme sollen sich Beispiel an TV-Produktionen nehmen

GLAAD-Chefin Sarah Kate Ellis forderte die Hollywood-Studios auf, dem Vorbild von Fernsehproduktionen zu folgen, die in den letzten Jahren mehr komplexe LGBTI-Figuren gezeigt hätten. "So viele der populärsten TV-Sendungen sind stolz darauf, LGBTQ-Figuren und -Geschichten in ihre Produktionen einzuarbeiten. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Filmindustrie dem Beispiel folgt und die Vielfalt der Welt zeigt, in der die Zuschauer heutzutage leben. Sie müssen außerdem den almodischen Humor beenden, der immer noch in vielen Filmen vorkommt", so Ellis.



Als positives Beispiel nannte der GLAAD-Bericht das Drama "Moonlight", das allerdings in den USA nur einen "Limited Release" erlebte, also anders als Blockbuster nur in wenigen Kinos gezeigt wurde. Bei der Premiere im Oktober 2016 wurde "Moonlight" USA-weit nur in ganzen vier Kinos aufgeführt. Trotzdem konnte er den Oscar als bester Spielfilm gewinnen (queer.de berichtete).



Vergangenes Jahr hatte die USC-Journalistenhochschule bei einer Untersuchung von Hollywood-Blockbustern festgestellt, dass der LGBT-Anteil bei Filmfiguren bei unter einem Prozent liegt (queer.de berichtete). Auch andere Minderheiten seien unterrepräsentiert, hieß es in der Studie: "Egal, ob wir Geschlecht, Rasse, Ethnie, LGBT oder Behinderung betrachten, bei allem sehen wir ausgrenzende Kräfte am Werk, denen jeder zum Opfer fällt, der nicht heterosexuell, weiß und körperlich leistungsfähig ist", erklärte USC-Professorin Stacy Smith damals. (dk)