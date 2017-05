Pornostar Kayden Gray outet sich als HIV-positiv

Kayden Gray erzählt ganz offen, wie er sich mit HIV infiziert hat

Der Londoner Pornostar Kayden Gray hat sich in einem diese Woche veröffentlichten Youtube-Video als HIV-positiv geoutet. "Ich habe bereits lange darüber nachgedacht, dieses Video zu drehen", so Gray in dem Clip. "Ich weiß, dass es manchen Leuten nicht gefallen wird, aber genau deshalb sollte ich es sagen: Ich möchte, dass jeder weiß, dass ich HIV-positiv bin."



Der 32-Jährige erzählte, dass er seit dreieinhalb Jahren mit dem Virus lebe. Er habe sich nur wenige Monate, nachdem er mit den Pornodrehs angefangen hatte, infiziert – und zwar bei einer Gruppensex-Party. Nachdem er die Nachricht über seinen HIV-Status erhielt, habe er sich "ungeliebt" und "abscheulich" gefühlt und erstmals gar keinen Sex mehr gehabt. Inzwischen sei er aber in Behandlung und seine Viruslast sei unter der Nachweisgrenze.



Der Pornostar, der in London auch als Escort arbeitet, rief alle Schwulen auf, das Thema HIV ernst zu nehmen: "Wenn du negativ bist und denkst, dir könnte so etwas nie passieren, weil du ja nicht dumm bist und dich nicht als Schlampe ansiehst, dann sage ich dir: Ich dachte genau das gleiche." Er habe gedacht, dass ihm nichts passieren könne, wenn er sich nur mit Leuten vergnüge, die gesund aussehen. "Die Sache ist: Nur ein Fehler ist notwendig, nur eine Nacht, nur ein Bareback-Fick, um in den HIV-Club aufgenommen zu werden. Das passiert wirklich sehr leicht. Wenn du einer der Typen bist, die sich erst auf den Schwanz setzen und dann Fragen stellen, dann könntest du sehr schnell den Mitgliedsantrag im Club erhalten."



Gray gehört derzeit zu den bekanntesten Gesichtern im schwulen Pornogeschäft und stand in den letzten Jahren für unzählige britische und amerikanische Labels vor der Kamera, darunter Men.com, Lucas, Tim Tales, Men At Play, Eurocreme, UK Hot Jocks oder Hard Brit Lads. Er wirkte in seinen Szenen sowohl als Top als auch als Bottom mit und war auch gerne mit mehreren Jungs gleichzeitig intim. (cw)