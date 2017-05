Darmstadt erhält queeres Zentrum

Die Oetinger Villa wird ab Samstag um einiges queerer sein (Bild: Vielbunt e.V.)

In den Räumen der Oetinger Villa wird am Samstag (27. Mai) das erste Queere Zentrum in Darmstadt eröffnet. Der Verein Vielbunt e.V. ist bereits seit Januar kontinuierlich mit der Renovierung der Räumlichkeiten beschäftigt, um queeren Menschen zukünftig einen Ort in der Stadt zu bieten. Das Queere Zentrum wird in Trägerschaft des Vereins zahlreiche Angebote an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intersexuelle Menschen in Darmstadt und Umgebung richten.



Zur Eröffnung werden am Nachmittag Vertreter aus Politik und Presse erwartet. Auch Unterstützer sind eingeladen. Ab 22 Uhr steigt die öffentliche Eröffnungsparty im Keller der Oetinger Villa.



Zukünftig soll vom Queeren Zentrum aus auch die Arbeit des weitgehend ehrenamtlich arbeitenden Vereins Vielbunt e.V. koordiniert werden. Vielbunt organisiert jährlich die Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, den Christopher-Street-Day im August, die Aids-Gala zum Welt-Aids-Tag und weitere kulturelle und politische Veranstaltungen. Neben aktiver Flüchtlingsarbeit leistet die Organisation auch Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an Schulen und bietet Gruppenangebote z.B. für Trans-Menschen oder Familien mit Trans-Kindern an.



Seit Januar dieses Jahres sind ehrenamtlich Aktive und Nutzer der "vielbunten" Angebote mit der Renovierung der Räume in der Oetinger Villa beschäftigt gewesen. Mit der Eröffnung erfüllt sich auch der lang gehegte Wunsch nach einer erweiterten Jugendarbeit mit offenem Jugendtreff für queere Menschen bis 27 Jahre. Darüber hinaus bietet der Verein nun qualifizierte Beratung bei Fragen und Unsicherheiten zu sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität, insbesondere für junge Menschen an. Auch die Beratung und Begleitung von geflüchteten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen wird durch die feste Anlaufstelle mit Bürozeiten professionalisiert. (pm)

Queeres Jugendzentrum in der Oetinger Villa



Adresse: Kranichsteiner Str. 81, 64289 Darmstadt. Öffnungszeiten: Dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr. Die Beratung ist während der Bürozeiten erreichbar, zusätzlich auch dienstags und donnerstags von 11 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 12 bis 15 Uhr.