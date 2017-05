World OutGames wenige Stunden vor Beginn abgesagt

Berichten zufolge hatten sich für die Spiele zuwenige Sportler interessiert – die Absage kommt dennoch zu spät

Wenige Stunde vor Beginn der ersten Veranstaltungen hat der Vorstand der diesjährigen World OutGames fast alle Veranstaltungen abgesagt – zu einem Zeitpunkt, zu dem Sportler aus aller Welt bereits auf den Weg nach Miami in Florida sind.



Mit "tiefen Bedauern" müsse man bekanntgeben, dass die Spiele die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie sowie das Sportprogramm absagen müssten, hieß es am Freitag in einer knappen Mitteilung auf Facebook. Nur Turniere im Wassersport, Fußball und Country-Western-Tanz sowie ein kulturelles Rahmenprogramm und eine Menschenrechts-Konferenz könnten stattfinden. Begründet wurde die Absage mit "finanziellen Lasten".





Auf dem Programm standen ursprünglich Wettkämpfe in über 20 Sportarten. Erste Turniere hätten kurz nach der Stellungnahme beginnen sollen, die Eröffnungszeremonie war für Samstag, der Abschluss für den 4. Juni geplant. Laut dem lokalen TV-Sender der Kette NBC war der Stand, bei dem sich die Sportler aus aller Welt hätten registrieren sollten, am Freitagmorgen geschlossen. Ein Facebook-Video eines "Miami Herald"-Reporters zeigte ein aufgelöstes 30-köpfiges Team aus Mexiko, das zu den Spielen angereist war und gerade von der Absage erfahren hatte.



Die Zeitung berichtet, auch die Stadt, die das Event mit hunderttausenden US-Dollarn unterstützt hatte, habe erst am Freitag von der Absage erfahren. Für viele Sportstätten sei zudem bislang keine Erlaubnis erteilt worden, weil die Spiele keine Gebühr bezahlt hätten.

War es das mit den OutGames?

Auf Facebook machten etliche Menschen bereits ihrem Ärger über die späte Absage Luft, manche aus dem Transit-Bereich eines Flughafens heraus – einige Sportler haben bereits eine alternative Facebook-Seite aufgesetzt, um für sich selbst Turniere zu organisieren.



Das LGBTI-Portal Outsports kommentierte, die Absage bedeute sicher das endgültige Aus für die OutGames-Reihe. Noch im April hätten die Verantwortlichen versichert, dass die Spiele definitiv stattfinden würden – obwohl sich zu dem Zeitpunkt mit rund 2.000 registrierten Teilnehmern ein Debakel abzeichnete.



Die OutGames sind eine Abspaltung der internationalen Gay Games und fanden 2006 in Montréal, 2009 in Kopenhagen und 2013 in Antwerpen statt. An den großen Bruder konnten die Spiele in der Popularität nie anschließen, eine geplante Wiedervereinigung der beiden Reihen wurde im letzten Jahr allerdings wieder abgesagt (queer.de berichtete).



Die von den Federation of Gay Games seit 1982 alle vier Jahre veranstalteten Original-Spiele finden das nächste Mal 2018 in Paris statt, nach Cleveland vor zwei Jahren und Köln 2010. (nb)