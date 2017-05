Heute, 10:23h, Noch kein Kommentar



Das Debütalbum "Denen die wir waren" von 8kids ist am 26. Mai 2017 erschienen

Große Gefühle, rauhe tragende Gitarren und tiefgründige Texte – das ist das Erfolgsrezept des jungen Darmstädter Trios 8kids! Ihr emotionaler, bisweilen poppiger Post-Hardcore verpackt ganz persönliche und doch auch universelle Erfahrungen in ein Klanggerüst, was nicht nur ihre Generation mitten ins Herz und den Zeitgeist ins Mark trifft.



Auch 8kids neuer Song "Kann mich jemand hören" dreht sich um ein Thema, was jeder kennt und schon erlebt hat: die Angst, unsichtbar zu sein, keine Rolle zu spielen und nicht mehr weiter zu wissen, eben mit allem völlig allein zu sein.



Hans, Gitarrist der 8kids, sagt über den Track: "Die Verzweiflung im Sein – sich in der Welt zu verlieren – und irgendwann keinen Ausweg mehr zu sehen. 'Kann mich jemand hören' reflektiert meine persönliche Stimmung zum Zeitpunkt des Entstehens. Die Geschichte, die wir im Song erzählen, ist jedoch rein fiktiv."



Das lang ersehnte Debütalbum der 8kids namens "Denen die wir waren" inklusive der bereits im März veröffentlichten Single "Zeit" ist in den Formaten Digital Download, Digipack CD und 2LP Gatefold Vinyl erhältlich.



Außerdem haben die 8kids noch stolz zu verkünden, dass sie später dieses Jahr im Vorprogramm der großartigen Van Holzen zu sehen sein werden. Wer von den 8kids nach ihrer eigenen kleinen Headliner Tour noch nicht genug hat und sie unbedingt noch mal live sehen will, hat im Herbst also bei ausgewählten Dates die Möglichkeit dazu! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Albumtrailer zu "Denen Die Wir Waren" der 8kids

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Napalm Records (Universal Music) sowie die Agentur Add On Music freundlicherweise fünf Alben "Denen die wir waren" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 3. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8kids live



"Denen die wir waren"-Tour

30.05.17 DE – Köln / Sonic Ballroom

31.05.17 DE – Hamburg / Astra Stube

01.06.17 DE – Berlin / Maze

02.06.17 DE – München / Strom

03.06.17 DE – Essen / Weststadthalle



8kids live im Vorpgramm von VAN HOLZEN

29.09.17 DE – Würzburg / B-Hof

01.10.17 DE – Hamburg / Prinzenbar

04.10.17 DE – Saarbrücken / Kleiner Klub

05.10.17 CH – Aarau / KiFF

06.10.17 DE – München / Kranhalle

07.10.17 AT – Wien / Rhiz