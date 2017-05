Berlin-Neukölln: Familie attackiert schwulen Mann

Aus einer Gruppe von Frauen, Männern und Kindern heraus wurde am Freitagnachmittag im Berliner Bezirk Neukölln ein Mann homophob beleidigt und angegriffen. Über den Vorfall informierte die Polizei am Samstag.



Nach Angaben des 35-Jährigen ging er gegen 14.50 Uhr auf dem Hermannplatz an der Gruppe, seiner Vermutung nach eine Familie, vorbei und wurde von den Frauen und Kindern wegen seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes beschimpft und beleidigt. Die Männer der Gruppe sollen ihn anschließend geschlagen, getreten und ihm dabei einen Finger umgeknickt haben.



Passantin greift ein und bringt Opfer in Sicherheit



Einer beherzt eingreifenden, unbekannt gebliebenen Passantin sei es gelungen, den Angegriffenen in ein nahe gelegenes Lokal in Sicherheit zu bringen, von wo aus die Polizei gerufen wurde. Die alarmierten Beamten trafen wenig später weder die Helferin noch die Gruppe an. Der 35-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern wurden bislang nicht gemacht.



Berlin gehört zu den wenigen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Taten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Taten bis hin zu Beleidigungen publik machen. In letzter Zeit häufen sich die Fälle. Allein in diesem Monat meldete die Berliner Polizei bereits neun homophobe Straftaten (queer.de berichtete). (mize/pm)