Ein First Gentleman verzaubert die Welt

Es war am Freitag eines der meistgeteilten Fotos in den sozialen Netzwerken, am Samstag druckten es Tageszeitungen in aller Welt: das Gruppenbild zum "Damenprogramm" des Nato-Gipfels in Brüssel, auf dem auch ein einsamer Mann in die Kamera strahlte.



Während Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer und auch der Brite Philip John May den Besuch des Magritte-Museums und einer Handtaschen-Boutique schwänzten, ließ es sich Gauthier Destenay, Ehemann von Luxemburgs schwulem Premierminister Xavier Bettel, nicht nehmen, Brigitte Macron, Emine Erdogan, Melania Trump und andere Gattinen der Nato-Führer zu begleiten.



"Selbstbewusst und selbstverständlich"



Auch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld teilte das Foto auf ihrer Facebookseite und lobte, wie "selbstbewusst und selbstverständlich" sich der aus Belgien stammende Architekt zeigte. Destenay und Bettel lebten zunächst ab März 2010 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. In dessen Amtszeit öffnete Luxemburg 2014 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (queer.de berichtete). Ein Jahr später ging das Paar erneut zum Standesamt (queer.de berichtete).



In der Tat ein einfaches und doch so wunderbares Zeichen homosexueller Sichtbarkeit, das junge Queers in aller Welt ermutigt – und das leider auch in Nato-Staaten wie der Türkei, Ungarn oder Polen, die LGBTI-Rechte mit Füßen treten, noch immer notwendig ist. (mize)