Idyllische Postkartenmotive, hochkarätige Darsteller, amüsante Dialoge und anrührende Geschichten: "Hotel Heidelberg"

Heute, 10:33h, Noch kein Kommentar

Traumhaft am Heidelberger Schlossberg gelegen ist die entzückende Jugendstilvilla Schauplatz der turbulenten Geschichten um die chaotische, aber liebenswerte Familie Kramer. Die exzentrische Hotelchefin, "Alt-68erin" Hermine Kramer, verkörpert von der wunderbaren Hannelore Hoger, liegt permanent im Clinch mit der ihrer Meinung nach spießbürgerlichen Familie. Vom emeritierten Professor und Philosophen Günter (Rüdiger Vogler) ist sie seit Jahrzehnten getrennt, Sohn Stefan (Stephan Grossmann) nimmt ihr nach wie vor übel, dass er als einziges Kind in seiner Klasse in einer Badewanne geboren wurde – und dabei fast ertrunken wäre… Und dann ist da noch die älteste Tochter Annette (Ulrike C. Tscharre), allein erziehende Mutter eines pubertierenden Sohnes, die zwar stets bemüht das Hotel leitet, sich aber in argen Geldnöten befindet, da Muttern das traditionsreiche Haus quasi an die Bank verzockt hat.



Auch Annettes Therapeut (von ihrer Mutter despektierlich "Irrenarzt" genannt) und zukünftiger Gemahl Dr. Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst), findet kein Wohlgefallen in Hermines Augen und ist als Schwiegersohn in spe zunächst völlig indiskutabel für das ehemalige Blumenkind: "Er lässt sich bedienen, er hat die Hosen an – er pinkelt im Stehen…". Da hat sie schon eher ein Faible für Ingolfs kapriziöse Frau Mutter (Maren Kroymann), die das familiäre Kennenlern-Essen in einem schnieken Restaurant mit den reichlich alkoholisierten Worten sprengt: "Heidelberg ist vollkommen scheiße; die langweiligste, bürgerlichste Umgebung, in der ich je gelebt habe…".

Alle Voraussetzungen zum Dauerbrenner



"Hotel Heidelberg" ist am 26. Mai 2017 auf DVD erschienen

Nichtsdestotrotz sind die Hauptdarsteller voll des Lobes über die traumhaft schöne Stadt am Neckar: "Heidelberg ist ein Puppenstübchen, ein echtes Juwel! Wenn man sich durch all die Amis und Japaner gequält hat, ist es noch schöner…", so Christoph Maria Herbst und fügt ergänzend hinzu: "…so wie wir arbeiten, machen andere ihren Urlaub… Beim Dreh im Sommer 2015 bin ich bei 37° den Neckar entlang gejoggt und hätte fast 'nen Infarkt dabei bekommen – dann hätte ich tatsächlich mein Herz in Heidelberg verloren…". (sic!). Die große Spielfreude, die das Ensemble beim Drehen hatte, merkt man der Serie auch tatsächlich an. Dennoch ist "Hotel Heidelberg" nicht nur humorvoll und mitunter skurril, die Serie schlägt auch sentimentale, ernstere Töne an, denn es entwickelt sich in der Familien-Dramödie durchaus Nachdenkliches zu den Themen Selbstmord, Tod und den Umgang mit Alkoholabhängigkeit. Es geht eben um das Auf und Ab im Leben, einfühlsam und locker dargestellt.



"Hotel Heidelberg" erinnert ein wenig an Vicky Baums Bestseller "Menschen im Hotel" oder die populäre deutsche TV-Serie "girl friends – Freundschaft mit Herz", die seinerzeit in 92 Folgen über die Bildschirme flimmerte, und bietet alle Voraussetzungen ein ebensolcher Dauerbrenner zu werden… (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de haben Edel Germany sowie die Agentur Glücksstern PR freundlicherweise fünf DVDs "Hotel Heidelberg" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 4. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.