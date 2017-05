Das Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" der Beatles gilt als bahnbrechendes Meisterwerk, das allgemein zum meist anerkannten Popalbum wurde, nun wurde es neu abgemischt veröffentlicht (Bild: Universal Music)

Am 1. Juni 2017 ist es 50 Jahre her, dass The Beatles – John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, und Ringo Starr – die Welt gleichermaßen überraschten und begeisterten und dem "Summer Of Love" den perfekten Soundtrack mit "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" lieferten. Dieses Album gilt als bahnbrechendes Meisterwerk, das allgemein zum meist anerkannten Popalbum wurde. Um den 50. Jahrestag dieser Veröffentlichung angemessen zu würdigen, veröffentlichen die Beatles nun eine Reihe von hochkarätigen Jubiläums-Editionen von "Sgt. Pepper". Das Album wurde neu von Giles Martin und Sam Okell in Stereo und 5.1 Surround Audio gemischt und mit insgesamt 34 Studio-Takes bzw. Vorab-Versionen der endgültigen Album-Titel erweitert und angereichert.



"Es ist völlig irre, dass wir auf dieses Projekt 50 Jahre später mit so viel Freude zurückblicken – und auch gewissem Erstaunen darüber, wie vier Typen und ein großartiger Produzent samt seiner Tontechniker einen derartigen Klassiker schaffen konnten", sagt Paul McCartney in seinem neu verfassten Einleitungswort zur "Sgt. Pepper"-Jubiläums-Ausgabe.



"'Sgt. Pepper' schien damals wohl einfach die gesellschaftliche Stimmung des Jahres 1967 musikalisch treffend einzufangen und die Menschen geradewegs zu beflügeln", erinnert sich Ringo Starr im Buch zur Jubiläums-Ausgabe, welches Teil der Super Deluxe Edition ist.

Neu gemischt und mit zusätzlichem Studiomaterial



"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ist am 26. Mai 2017 neu abgemischt erschienen

Anlässlich des "Record Store Days" am 22. April wurde eine exklusive, limitierte 7"-Vinyl-Single mit "Strawberry Fields Forever" und "Penny Lane", den beiden Tracks, die zu den ersten Songs der "Sgt.-Pepper"-Sessions zählen und im November 1966 aufgenommen wurden, veröffentlicht. Diese zwei Titel wurden nicht speziell für das folgende Album zurückgehalten, sondern vorab als Doppel-A-Single im Februar 1967 herausgebracht. Während die Medien damals über den nächsten künstlerischen Entwicklungsschritt der Beatles spekulierten, bildete diese Single gewissermaßen die Brücke der für damalige Verhältnisse längere Album-VÖ-Pause zwischen dem letzten Longplayer "Revolver", der im August 1966 auf den Markt kam, und dem schließlich zehn Monate folgenden "Sgt. Pepper"-Studioalbum.



Jetzt wurde "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" erstmalig neu gemischt und mit zusätzlichem Studiomaterial versehen. Es stellt die erste neu abgemischte und mit weiteren Tracks versehene Neuauflage der Beatles seit dem Release von "Let It Be … Naked" aus dem Jahre 2003 dar. Für die neuen "Sgt.-Pepper"-Mixe in Stereo und 5.1 Surround Audio arbeiteten Produzent Giles Martin und Mix-Techniker Sam Okwell mit einem Spezialisten-Team von Toningenieuren und Sound-Restauratoren der Abbey Road Studios in London zusammen. Alle auf den vier Jubiläums-Formaten enthaltenen Tracks wurden neu und in Stereo gemischt. Als Basis nahm Martin die originalen Vier-Spur-Aufnahmen, die sein Vater (und damaliger Produzent) George Martin damals auf Wunsch der Beatles in Mono aufgenommen hatte.



"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Anniversary Editionen" ist in vier Formaten erschienen. Als Standard-CD inklusive dem neuen "Sgt. Pepper" Stereo Mix, als Doppel-CD mit bisher unveröffentlichten Pre-Takes von den 13 Songs des Albums, als Doppel-LP Deluxe und als Super Deluxe 6-Disk-Box mit unzähligen bisher unveröffentlichten Aufnahmen sowie Blu-ray und DVD. (cw/pm)

Direktlink | The Beatles – Sgt. Pepper's 50th Anniversary Unboxing Trailer

