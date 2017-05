CDU-Abgeordneter warnt: Ehe für alle gefährdet Deutschlands Zukunft

Karl Schiewerling ist seit 2005 im Bundestag vertreten und seit 2009 sozialpolitischer Sprecher der Unionsfraktion (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling hat als Reaktion auf eine Wähleranfrage erklärt, dass "wir" mit der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben "auf lange Sicht unsere Zukunft verspielen können". Wie die Seite "Nollendorfblog" am Sonntag berichtete, hatte der Parlamentarier mit diesem Kommentar die Frage eines schwulen Wählers beantwortet, der wissen wollte, warum gegen ihn wegen seiner sexuellen Orientierung ein Ehe-Verbot bestehe.



Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion argumentierte zunächst, dass das Grundgesetz ein verschlüsseltes Ehe-Verbot für Schwule und Lesben enthalte: "Artikel 6 definiert die Ehe als Grundeinheit und Keimzelle der Familie und stellt sie damit über andere Partnerschaften, weil nur aus der Beziehung von Mann und Frau Leben weitergegeben wird und Zukunft entsteht." Er wolle diesen "Grundsatz" unbedingt beibehalten, "da er einen unersetzlichen Teil unserer sozialen und gesellschaftlichen Ordnung darstellt. Die Familie ist die grundlegende und damit wichtigste Einheit der Gesellschaft", so Schiewerling. Das angebliche Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare wird immer wieder von Unionspolitikern angeführt, allerdings von Verfassungsrechtlern wie Friederike Wapler bezweifelt (queer.de berichtete).



Im Anschluss rechtfertigte der CDU-Politiker das Ehe-Verbot damit, dass nur so genügend Kinder geboren werden könnten: "Schon jetzt merken wir die demografischen Folgen einer Entwicklung, die die Kinder nicht mehr als das Deutschland von morgen sieht, sondern nur noch als optionale Addition zur Ehe und im schlimmsten Fall als Hindernis in der Karriereplanung oder als unpassend zum persönlichen Lebensstil", so Schiewerling anklagend. "Es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir ohne den Fokus darauf nicht nur unsere wichtigsten Werte und Grundlagen verlieren werden, sondern auf lange Sicht unsere Zukunft verspielen können. Und deshalb bin ich gegen die Öffnung der 'Ehe für alle'." Der Abgeordnete beklagte außerdem: "Die gleichgeschlechtliche Ehe wäre eine Nivellierung aller Unterschiede zwischen Mann und Frau."

"Vielleicht hasst [Schiewerling] ja einfach nur Kinder."

Johannes Kram vom Nollendorfblog fragte als Reaktion auf die Antwort, ob Schiewerling "Deutschlands dümmster Bundestagsabgeordneter" sei, der offenbar "Todesangst" vor der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben habe. Mit Blick auf Regenbogenfamilien, in denen Kinder laut Schiewerlings Antwort diskriminiert werden müssten, erklärte Kram: "Vielleicht hasst er ja einfach nur Kinder."



Schiewerlin sitzt seit zwölf Jahren im Bundestag sitzt und gewann seinen Wahlkreis im Münsterland bei der letzten Wahl mit 56 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl im Herbst tritt der 66-Jährige nicht erneut an. Der Politiker hatte sich bereits in der Vergangenheit gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben ausgesprochen und argumentiert, dass Kinder ein "Geschenk" für heterosexuelle Paare seien. So sagte er 2012 in einem Interview mit den "Westfälischen Nachrichten": "Kinder sind immer auf Vater und Mutter bezogen und angewiesen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren oder durch guten Willen überspielen. Deswegen bin ich gegen ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Kinder sind immer ein Geschenk aus der Beziehung von Frau und Mann."



Im selben Jahr sprach sich Schiewerling auf dem CDU-Bundesparteitag gegen die – kurze Zeit später vom Bundesverfassungsgericht angeordnete – Gleichstellung im Steuerrecht aus. Es gehe um den "Schutz von Ehe und Familie", so rechtfertige Schiewerling damals die Ungleichbehandlung. Die christdemokratischen Delegierten lehnten daraufhin mit deutlicher Mehrheit die Teil-Gleichstellung von verpartnerten Schwulen und Lesben ab (queer.de berichtete). (dk)