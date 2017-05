Kraftwerk haben in nunmehr fast fünf Jahrzehnten Musikgeschichte geschrieben und gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, Hip Hop, Synthie Pop, Minimal und insbesondere Techno (Bild: Peter Boettcher)

Vergangenen Freitag sind die kompletten Kraftwerk-Meisterwerke unter dem Namen "3-D – Der Katalog" auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und als Download erschienen.



Diese Dokumentation der spektakulären Multi-Media-Auftritte der Elektronik-Pioniere Kraftwerk in den führenden Kunstmuseen der Welt (Museum of Modern Art New York, Tate Modern London, Neue National Galerie Berlin und vielen anderen) aus den Jahren 2012 bis 2016 erscheint in höchster Bild- und Tonqualität mit atemberaubenden Hi Definition 3-D Visuals und State Of The Art Audio mit Dolby Atmos Surround Sound.



"3-D – Der Katalog" umfasst die acht klassischen Kraftwerk-Alben in chronologischer Reihenfolge: "Autobahn" (1974), "Radio-Aktivität" (1975), "Trans Europa Express" (1977), "Die Mensch-Maschine" (1978), "Computerwelt" (1981), "Techno Pop" (1986), "The Mix" (1991) und "Tour De France" (2003). Weltweit zeigten Publikum und Kritik fantastische Reaktionen und einhellige Begeisterung für die Multi-Media-Performances von Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert und Falk Grieffenhagen. 2014 erhielt Kraftwerk-Gründer und Komponist Ralf Hütter den Grammy Lifetime Award für sein Lebenswerk.

Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte



"3D – Der Katalog" von Kraftwerk ist am 26. Mai 2017 in verschiedenen Ausführungen erschienen

Besonders hervorzuheben sind das Deluxe-Blu-ray-Box-Set mit vier Discs mit 3-D-Aufnahmen aller Kraftwerk-Alben und einem beeindruckenden 236-Seiten-Hardcover-Kunstbuch sowie das Deluxe-Vinyl-Box-Set mit allen acht Kraftwerk-Alben als Vinyl-Longplayer ("The Mix" erscheint als Doppel-LP).



Kraftwerk haben in nunmehr fast fünf Jahrzehnten Musikgeschichte geschrieben und gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, Hip Hop, Synthie Pop, Minimal und insbesondere Techno. Bereits seit den Anfängen in den frühen 1970er Jahren war das Multimedia-Projekt Kraftwerk mit den Entwicklungen modernster Technologien verbunden und hat den Soundtrack unseres Computer-Zeitalters vorausgeahnt und maßgeblich geprägt.



Am 1. Juli 2017 werden Kraftwerk beim "Grand depart" den Start der Tour de France 2017 mit einem Open-Air-Konzert in Düsseldorf eröffnen, und zwar in der fantastischen Kulisse des in unmittelbarer Nähe zum Rhein gelegenen Ehrenhofs. Neben den bekanntesten Kompositionen aus dem Gesamtwerk wird auch das komplette Album "Tour de France" aufgeführt werden. (cw/pm)

Direktlink | Trailer zu "3D – Der Katalog" von Kraftwerk

Wir verlosen drei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Warner Music sowie die Agentur Networking Media freundlicherweise drei Blu-rays "3D – Der Katalog" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 6. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.