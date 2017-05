Sozialmanufaktur Berlin sucht Sozialpädagoge / Sozialarbeiter / Pädagoge

Heute, 10:03h, Noch kein Kommentar





Für unserer neue Queer-Wohngruppe in Berlin-Steglitz für vier Jugendliche suchen wir zum 01.09.2017 aus konzeptionellen Gründen einen



Sozialpädagogen / Sozialarbeiter / Pädagogen (Dipl., Master, Bachelor)



für 30h/Woche (ggf. mit Option auf 40h/Woche). Die Betreuung der Jugendlichen erfolgt zu Kernzeiten. Es handelt sich um eine Wohngruppe mit betreuungsfreien Zeiten.



Wir erwarten:

• staatliche Anerkennung

• emphatisches Auftreten

• Sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppe

• fachliche und persönliche Kompetenzen

• Wünschenswert wären Zugehörigkeit zur Zielgruppe LGBT

• Wünschenswert wäre Erfahrung / Kenntnisse mit Queer-Flüchtlingen und/oder Transgender/Transidentität



Wir bieten:

• externe Supervision

• Fortbildungen

• Praxisberatung

• Bezahlung nach AVB.



Richten Sie dazu bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: (Betreffzeile: Bewerbung Queer-WG)



oder per Post an unsere Geschäftsstelle:

Sozialmanufaktur Berlin

z.H. Christian Geißler

Bundesallee 56

10715 Berlin



Die Rücksendung der Unterlagen erfolgt nur mit ausreichend frankiertem Rückumschlag.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!