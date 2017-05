Bewährungsstrafe: 38-Jähriger missbrauchte einen US-Touristen beim Oktoberfest

Karl Baron / flickr) Der Angeklagte beschuldigte das Bier, ihn zur Tat verführt zu haben (Bild:

Ein 38-jähriger Ukrainer ist am Montag laut "Bild" vom Münchner Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, weil er letztes Jahr auf dem Oktoberfest einen seinen Rausch ausschlafenden Amerikaner sexuell missbraucht hatte. Der Angeklagte – ein Jurist – hatte die Tat gestanden, aber erklärt, er könne sich kaum an den Vorfall erinnern. Schließlich habe er vor dem Übergriff mindestens sechs Maß Bier konsumiert.



Die Tat hatte sich am 1. Oktober auf dem sogenannten Kotzhügel, einem Hang an der Westseite des Festgeländes, ereignet. Auf diesem schlafen zwischen Erbrochenem in der Regel Schnapsleichen ihren Rausch aus. Zwei Taschendiebfahnder wurden dabei auf den 38-Jährigen aufmerksam, wie einer von ihnen zu Protokoll gab: "Er griff dem Opfer vorne in die Lederhose. Wir dachten zuerst, es wäre ein Diebstahl. Doch dann machte er deutliche Bewegungen. Das hat uns überrascht." Er soll das schlafende Opfer auch zu Oralsex genötigt haben.



Vor Gericht konnte sich der Angeklagte seine Tat nicht erklären: "Ich bin nicht homosexuell", sagte er. Offenbar habe der Alkohol dazu geführt, dass er eine "spontane Zuneigung" für den Amerikaner entwickelte. Er sei davon ausgegangen, dass der 32-jährige US-Tourist mit seinem Vorgehen einverstanden sei.



Das Opfer war nicht zum Verfahren erschienen. Laut Polizei sei dem Mann der ganze Vorfall "wahnsinnig peinlich" gewesen.



Auf dem Oktoberfest kommt es immer wieder zu sexuellen Übergriffen, auch unter Männern. 2014 sorgte etwa die Vergewaltigung eines 24-Jährigen für Schlagzeilen (queer.de berichtete). (cw)