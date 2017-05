Berlin: Homophobe Gewalt im Friseurgeschäft

Allein im Mai meldete die Berliner Polizei zehn Straftaten mit homophobem Hintergrund

Erneut homophobe Gewalt in Berlin: Am Dienstagnachmittag beleidigte und schlug ein Unbekannter einen Angestellten eines Friseursalons im Stadtteil Friedrichshain. Dies meldete die Polizei am Mittwoch.



Den Angaben des 50 Jahre alten Mitarbeiters zufolge habe der Unbekannte gegen 14.40 Uhr das Geschäft in der Frankfurter Allee betreten, sich Gratisproben genommen und anschließend das Geschäft verlassen. Auf die Ansprache des Mitarbeiters habe er ihn homophob beleidigt, in den Nacken geschlagen und sei anschließend geflüchtet.



Der 50-Jährige klagte über Nackenschmerzen, die er gegebenenfalls selbst behandeln lassen wolle. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter wurden in der Polizeimeldung nicht gemacht.



Berlin gehört zu den wenigen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Taten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Taten bis hin zu Beleidigungen publik machen. In letzter Zeit häufen sich die Fälle. Allein in diesem Monat meldete die Berliner Polizei zehn homophobe Straftaten (queer.de berichtete). Zuletzt war am vergangenen Freitag im Bezirk Neukölln ein schwuler Syrer von einer Familie attackiert worden (queer.de berichtete). (mize/pm)