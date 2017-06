Neubrandenburgs OB hat sich verpartnert

Neubrandenburgs Bürgermeister Silvio Witt ist am vergangenen Freitag mit seinem Freund André Hesse eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen. Dies berichtete der "Nordkurier". "Wir freuen uns sehr über die vielen Glückwünsche und gleichzeitig über den Umstand, die Hochzeit als unsere Privatsphäre zu akzeptieren", erklärte der 39-Jährige gegenüber der Regionalzeitung.



Witt trat 2015 als parteiloser Bewerber bei der OB-Wahl in der Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern an und gewann den ersten Wahlgang mit 43 Prozent vor dem Kandidaten der Linken, der 26,8 Prozent erreichte. Aus der Stichwahl ging er mit 69,7 Prozent der Stimmen als klarer Sieger hervor. Vor seiner Wahl als Bürgermeister war Silvio Witt selbständiger Unternehmer und führte eine Agentur für Kommunikation, über die er Seminare, Textarbeiten und Beratung anbot und auch Moderationen und Kabarett veranstaltete.



Seinen Partner, der in der Neubrandenburger Verwaltung arbeitet, habe er im Rathaus kennengelernt, erklärte der OB gegenüber dem "Nordkurier". André Hesse-Witt werde jedoch zum Jahresende aus dem Dienst ausscheiden, dies sei eine Frage der Professionalität. Witt selbst wurde für eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt.

Engagement gegen Homophobie

Unter Silvio Witts Führung setzte die Verwaltung der Stadt mit knapp 64.000 Einwohnern mehrfach Statements für ein tolerantes und vielfältiges Neubrandenburg. Zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai versammelten sich die Mitarbeiter etwa auf der Rathaustreppe und ließen sich mit der Regenbogenflagge fotografieren.



Zum IDAHOT veröffentlichte die Pressestelle der Stadt diesen Flyer

Zuletzt wurde der Oberbürgermeister im Rahmen des Projektes "un_sichtbar" zu seinen Perspektiven auf queeres Leben und Arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern interviewt: "Neubrandenburg ist vielfältig, und diese Vielfalt brauchen wir auch", so Witt. (cw)