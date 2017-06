Neue Hoffnung auf eingetragene Partnerschaften in Thailand

Die Entscheidung der Verfassungsrichter vor einer Woche in Taiwan, dass die Ehe für lesbische und schwule Paare geöffnet werden muss, beflügelt nun auch die Diskussion um LGBTI-Rechte in Thailand. Nach einem Bericht der "Bangkok Post" vom Dienstag kündigte das Justizministerium an, die vor drei Jahren durch den Militärputsch unterbrochene Beratung eines Gesetzentwurfs für eingetragene Partnerschaften wieder aufzunehmen.



In einer Onlinepetition hatten fast 60.000 Menschen die noch immer regierende Junta zu diesem Schritt aufgefordert. Der Ausgang in dem vom Militär eingesetzten Parlament ist offen. Unterstützer und Gegner einer rechtlichen Anerkennung homosexueller Paare gibt es in allen politischen Lagern des zerstrittenen Thailands. Bei Anhörungen in mehreren Städten hatten sich 2013 jeweils eine klare Mehrheit für eingetragene Partnerschaften ausgesprochen.



Diskriminierung im Touristenparadies



Obwohl Thailand bei Touristen als queeres Paradies gilt, haben homosexuelle Paare im Land des Lächelns keinerlei Rechte, auch mangelt es an einem wirksamen Schutz vor Diskriminierung. Nach einer jüngsten Umfrage der World Bank Group unter Arbeitnehmern in Bangkok gaben über die Häfte der LGBTI-Teilnehmer an, dass ihnen aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung schon mal eine Anstellung verweigert wurde. Rund 40 Prozent der trans* Mitarbeiter wurden von Kollegen gemobbt.



Aktivisten beklagen zudem, dass es immer wieder zu "korrigierenden" Vergewaltigungen von Lesben komme. (mize)