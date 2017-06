Zunächst war Alphonso Williams bei "Deutschland sucht den Superstar" ausgeschieden, erhielt aber nach einer Online-Abstimmung mit 91 Prozent der Stimmen die "Wildcard" für die Motto-Shows und zog schließlich ins große Finale ein (Bild: Universal Music, Sandra Ludewig)

Die Welt braucht mehr bunte Paradiesvögel. Glamouröse Entertainer, die ihr Publikum begeistern, mit ihren Songs von den Sitzen reißen und mit auf eine Reise nehmen. Waschechte Ausnahmekünstler wie Alphonso "Mr. Bling Bling" Williams: Der 54-jährige Sänger trägt nicht nur einen wirklichen Superstar-Namen, er vereint auch alle Superstar-Qualitäten im Überfluss, wie der charismatische Amerikaner spätestens Mitte Mai mit seinem haushohen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" bewiesen hat. Nachdem kürzlich mit "What Becomes Of The Broken Hearted" seine Gewinnersingle erschien, bringt Alphonso nun mit seinem Debütalbum "Mr. Bling Bling Classics" jede Menge glitzerndes Las Vegas-Flair in die deutschen Charts!



Für den im Jahr 1962 in der amerikanischen Soul-Metropole Detroit geborenen Musiker, der während seines US-Wehrdiensts in der Nähe von Bremen stationiert war und anschließend der Liebe wegen in Deutschland blieb, geht mit dem Gewinn von "Deutschland sucht den Superstar" sein größter Traum in Erfüllung. Zunächst war er bei DSDS ausgeschieden, erhielt aber nach einer Online-Abstimmung mit 91 Prozent der Stimmen die "Wildcard" für die Motto-Shows und zog schließlich ins große Finale ein. Eine zweite Chance für den Sohn eines Baptistenpredigers, der das Millionenpublikum in der Halle und an den TV-Geräten mit seinem extravaganten Look, seiner gewinnenden Ausstrahlung und natürlich mit seiner unglaublichen Samtstimme in echte Partystimmung versetzte.

13 handverlesene Black-Music-Klassiker



Das Debütalbum "Mr. Bling Bling Classics" von Alphonso Williams ist am 26. Mai 2017 erschienen

Auf "Mr. Bling Bling Classics" präsentiert Alphonso Williams nun seine ganz persönliche Greatest Hits-Sammlung mit handverlesenen Remakes der beliebtesten Songklassiker aus Soul, Funk und R'n'B.



"Mr. Bling Bling Classics" vereint 13 handverlesene Black-Music-Klassiker aus den goldenen Sechziger- und Siebzigerjahren, die Alphonso Williams gründlich entstaubt hat und auf seine unnachahmliche Art modern interpretiert. Angefangen bei James Browns funky Hüften-Shaker "I Got You (I Feel Good)", über Bill Withers' tieftraurigen Evergreen "Ain't No Sunshine", Lionel Richies tiefenentspannte Wellness-Hymne "Easy" oder das dramatisch-bombastische Make-Over von Jimmy Ruffins "What Becomes Of The Broken Hearted", bis hin zu Al Greens berührendem "Let's Stay Together", das für Alphonso Williams eine ganz besondere Bedeutung besitzt. "Diesen Song widme ich meiner Frau, die mich schon so lange in allem unterstützt, was ich tue. Für mich geht es in diesem Lied um meine Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die ich gelernt habe, mit allen Ups und Downs zu akzeptieren. Diese Erlebnisse und Erfahrungen machen mich erst zu dem, der ich heute bin."



Das Album "Mr. Bling Bling Classics" von Alphonso Williams ist bereits letzten Freitag erschienen – ab heute ist Alphonso Williams mit den anderen Top-11-DSDS-Kandidaten und Prince Damien auf großer Deutschlandtour. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "What Becomes Of The Broken Hearted" von Alphonso Williams

Wir verlosen fünf Alben

"Deutschland sucht den Superstar"-Tour 2017



02.06. Aurich – Sparkassen Arena

03.06. Bremerhaven – Stadthalle

06.06. Erfurt – Messehalle

07.06. Löbau – Messepark

08.06. Suhl – CCS

10.06. Kiel – Sparkassen-Arena-Kiel

11.06. Lingen – Emsland Arena

13.06. Düren – Arena

14.06. Kassel – Kongress Palais

15.06. Mannheim – Rosengarten

17.06. Thale – Kurpark Thale

18.06. Schwerin – Freilichtbühne

20.06. Siegen – Siegerlandhalle

21.06. Koblenz – Conlog Arena

22.06. Wetzlar – Rittal Arena

23.06. Würzburg – S. Oliver Arena

24.06. Nürnberg – Meistersingerhalle

25.06. München – Circus Krone

26.06. Stuttgart – Liederhalle