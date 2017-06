Fünfmal mehr Verpartnerte in Hamburg

Im vergangenen Jahr haben 6.218 Menschen in Hamburg in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt, davon 3.922 Männer und 2.296 Frauen. Dies teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag nach einer Auswertung des Melderegisters mit.



Gegenüber dem Vorjahr stieg die Gesamtzahl der verpartnerten Personen in der Hansestadt damit um sechs Prozent. Seit dem Jahr 2003 hat sich die Zahl sogar auf das Fünffache erhöht.



Lebenspartnerschaft bei Älteren beliebt



Bei den schwulen Paaren hatte der größte Teil (3.384 Männer bzw. 86 Prozent) die deutsche Staatsangehörigkeit. Fast die Hälfte von ihnen (48 Prozent) war zwischen 45 und 59 Jahre alt. Von den 538 Ausländern war hingegen fast die Hälfte (49 Prozent) in der Altersgruppe von 30 bis 44 Jahren.



Von den 2.181 verpartnerten deutschen Frauen waren 36 Prozent zwischen 30 und 44 Jahre alt, weitere 42 Prozent waren zwischen 45 und 59 Jahre alt. Die Zahl der Ausländerinnen war mit 115 Personen bzw. einem Anteil von fünf Prozent an den in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Frauen sehr gering. (cw/pm)