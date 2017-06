Netflix beendet "Sense8"

Die "Sense8"-Protagonisten kamen sich in der Serie sehr nah (Bild: Netflix)

Nur einen Monat, nachdem die zweite Staffel veröffentlicht wurde, stellt der internationale Streamingdienst Netflix die von Kritikern hochgelobte Mysteryserie "Sense8" ein. Damit endet die Reihe der Wachowski-Schwestern ("Matrix") nach 23 Folgen mit einem Cliffhanger, der nun nicht mehr aufgelöst werden wird.



Die erste Staffel der Serie wurde 2015 veröffentlicht und handelt von acht fremden Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die aus ihnen unbekannten Gründen telepathisch miteinander verbunden sind und deshalb gejagt werden – darunter auch ein Berliner Kleinkrimineller, der von Max Riemelt ("Napola – Elite für den Führer", "Die vierte Macht") dargestellt wird, ein schwuler Telenovela-Star und eine transsexuelle Lesbe (queer.de berichtete). Zudem sorgte die Szene einer Orgie der Protganonisten in Folge sechs für besondere Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken.



Netflix nannte keinen Grund für die Absetzung. Es wird allerdings vermutet, dass die hohen Produktionskosten den Ausschlag gegeben haben. Allein die elfteilige zweite Staffel soll über 100 Millionen Dollar Produktionskosten verschlungen haben – und damit mehr als doppelt so viel wie eine Staffel der erfolgreichsten Netflix-Produktion "Orange is the New Black".



In einer Pressemitteilung betonte Netflix, wie aufwändig die Produktion war: "Nach 23 Episoden, 16 Städten und 13 Ländern endet die Geschichte von Sense8", erklärte Netflix-Sprecherin Cindy Holland. "Es gab noch nie eine derart globale Serie mit einer bunten, internationalen Besetzung und Crew, was auch durch die vernetzte Gemeinde der zutiefst leidenschaftlichen Fans auf der ganzen Welt gespiegelt wird."

Direktlink | Trailer, in dem Nomi aus San Francisco als eine der acht Protagonisten vorgestellt wird

In der Presse und sozialen Netzwerken wird die Absetzung bedauert. So bezeichnete das Magazin "Vanity Fair" das Ende von "Sense8" als "herzzerreißend" und lamentierte, dass Netflix ausgerechnet am ersten Tag des LGBT-Pride-Monats, der jedes Jahr im Juni begangen wird, bekannt gegeben wurde.



"Sense8" ist nicht die einzige Serie, die von Netflix nicht verlängert wurde: Die Absetzung der fast gleich teure Produktion "The Get Down" wurde bereits letzte Woche bekannt gegeben – nach nur einer Staffel. Bereits zuvor war "Marco Polo" nach zwei Staffeln eingestellt worden. (dk)