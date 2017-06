Kein Pride-Monat mehr im Weißen Haus

Präsident Donald Trump möchte keinen LGBTI-Monat mehr proklamieren (Bild: IIP Photo Archive / flickr

Von Dennis Klein

Heute, 12:29h, 7 Kommentare

Am 1. Juni beginnt in den USA traditionell mit dem "LGBT Pride Month" die CSD-Saison – in diesem Jahr hat das Weiße Haus aber erstmals seit 2008 keine offizielle "Proclamation" herausgeben. Präsident Donald Trump hat bislang auf Presseanfragen nicht geantwortet, warum er die Verkündigung in diesem Jahr ausfallen lässt.



Dabei ist das Weiße Haus nicht generell gegen derartige Feier-Monate eingestellt. So veröffentlichte die US-Regierung diese Woche mehrere Gründe, in diesem Monat zu feiern: Der Juni wurde etwa vom Präsidenten zum nationalen Monat des Wohneigentums und der afro-amerikanischen Musik erklärt. Außerdem ist der Juni der Monat des Ozeans und der Natur, was allerdings nach dem von Trump am Donnerstag angekündigten Austritt der USA aus dem Übereinkommen von Paris, das die internationalen Klimaschutzziele festlegt, eher als Satire-Proklamation betrachtet werden kann.

Bill Clinton proklamierte "Pride Month" erstmals 1999

Als erster Präsident hatte Bill Clinton 1999 den "Pride Month" ausgerufen. Damals erklärte der Präsident: "Die Vielfalt Amerikas ist unsere größte Stärke. Wir sind zwar schon weit gekommen, wenn es um Toleranz, Verständnis und gegenseitigen Respekt geht, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis Diskriminierung Geschichte ist." Clinton verkündete im Jahr 2000 erneut den Pride-Monat.



Danach gab es unter George W. Bush, der während seiner Amtszeit das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben in der US-Verfassung verankern wollte, acht Jahre lang keinen Pride-Monat mehr. Erst der neu gewählte Präsident Barack Obama läutete seit 2009 wieder alljährlich die CSD-Saison ein (queer.de berichtete).



Als einziges Mitglied des Trump-Zirkels veröffentlichte Präsidenten-Beraterin und -Tochter Ivanka Trump am Freitagmorgen ein paar Grüße an die LGBTI-Community – in Trump-Tradition geschah dies auf Twitter. Im sozialen Netzwerk schrieb sie: "Ich logge mich wieder ein nach [dem jüdischen Fest] Schawuot, ich wünsche jedem einen schönen #Pride2017. Diesen Monat feiern und ehren wir die LGBTQ-Community." In einem eine Minute später veröffentlichten Tweet fügte sie an: "Ich bin stolz, meine LGBTQ-Freunde und LGBTQ-Amerikaner, die immense Leistungen für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft erbracht haben, zu unterstützen."





Logging back on after Shavuot, wishing everyone a joyful #Pride2017. This month we celebrate and honor the #LGBTQ community. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 2, 2017 Twitter / IvankaTrump

I am proud to support my LGBTQ friends and the LGBTQ Americans who have made immense contributions to our society and economy. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 2, 2017 Twitter / IvankaTrump

Vielen Twitter-Nutzern aus der Community ging diese symbolische Mini-Geste der Trump-Regierung allerdings nicht weit genug, was sie in sozialen Netzwerk deutlich machten.



Unterdessen veröffentlichte die Human Rights Campaign, die größte LGBTI-Organisation der Vereinigten Staaten, ihre eigene Proklamation zum Pride-Monat. Darin wird zum Widerstand gegen Versuche der Trump-Regierung aufgerufen, die Uhr bei LGBTI-Rechten wieder zurückzudrehen.