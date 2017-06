Frei nach den Kult-Kurzgeschichten von Frank Goosen begleitet "Radio Heimat" vier Jungs im Ruhrgebiet der Achtzigerjahre auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben – wilde Partys, schräge Initiationsriten und Herzschmerz inklusive

Bochum 1983. Den 16-jährige Frank (David Hugo Schmitz) und seine Kumpels Pommes (Jan Bülow), Spüli (Hauke Petersen) und Mücke (Maximilian Mundt) treibt nur die eine Frage um: Wie kommt Mann an die Frau? Genau genommen an Carola Rösler (Milena Tscharntke), die ihnen gehörig den Kopf verdreht hat. Franks Vatter (Stephan Kampwirth), ein echter Malocher, hat natürlich einen guten Tipp für seinen Sohnemann parat: die Tanzschule. Da hat es bei ihm schließlich auch gefunkt. Aber lassen sich die Kuppelgesetze von damals so einfach auf eine völlig andere Zeit übertragen? Einen Versuch ist es zumindest wert. Und so schwingen die vier Freunde wenig später das Tanzbein, nur um festzustellen, dass der vermeintlich felsensichere Plan gründlich daneben geht.



Ausgerechnet der "Laberfürst" (Uwe Lyko), der halb Bochum mit seiner großen Klappe nervt, gibt den vier Jungs einen wichtigen Ratschlag: Wenn sie Mädchen erobern wollen, müssen sie eine eigene Disco starten. Gesagt, getan. Im Partykeller steigt kurz darauf eine denkwürdige Fete. Leider schlägt jedoch der Plan, Carola betrunken und beim Strip-Poker nackig zu machen, katastrophal fehl. Aber so schnell geben Frank, Pommes, Spüli und Mücke nicht auf. In der Kneipe "Zum Sportfreund" bei Wirt Siggi (Heinz Hoenig), wo es schon morgens zum Bier handgemachte Frikadellen, Mettbrötchen und die Riesenbockwurst namens "Jungferntraum" gibt, hecken die Jungs wenig später schon den nächsten genialen Coup aus…

Witzige Coming-of-Age-Geschichte und Liebeserklärung ans Ruhrgebiet



"Radio Heimat" ist am 26. Mai 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

"Radio Heimat" basiert auf den Kurzgeschichten des Bochumer Kult-Autors Frank Goosen. Der Dortmunder Drehbuchautor, Regisseur und Kabarettist Matthias Kutschmann feiert mit der kongenialen Verfilmung sein Kino-Debüt – und verwandelt Goosens Kindheitserinnerungen in eine ebenso berührende wie witzige Coming-of-Age-Geschichte und nicht zuletzt in eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet. Oder, wie Produzent und bekennender Pott-Fan Christian Becker es ausdrückt: "Radio Heimat" ist wie "Die fabelhafte Welt der Amélie" auf "Bang Boom Bang". Dabei versammelt Kutschmann ein einzigartiges Schauspieler-Ensemble vor der Kamera: Neben den Jungdarstellern David Hugo Schmitz, Jan Bülow, Hauke Petersen, Maximilian Mundt, Milena Tscharntke, Marie Bloching und Rouven Israel sind altbekannte Gesichter und Ruhrgebiets-Kult-Stars wie Stephan Kampwirth, Sandra Borgmann, Ingo Naujoks, Anja Kruse, Jochen Nickel, Uwe Lyko, Peter Lohmeyer, Ralf Richter, Elke Heidenreich, Petra Nadolny, Peter Nottmeier, Heinz Hoenig, Willi Thomczyk, Hans Werner Olm und Martin Semmelrogge zu sehen.



"Radio Heimat" ist Ruhrpott und 80er pur! Jede Minute des Films ist von dem ganz speziellen Lebensgefühl dieses Milieus und dieser Zeit durchzogen. Die Sprache ist deftig, trocken, ganz im Ruhrgebietsdialekt verhaftet – und auch die Ära wurde perfekt in Szene gesetzt. Dank der authentischen Rekonstruktionen begibt sich der Zuschauer so auf eine herrlich nostalgische Zeitreise in die Zeit der perfekten Fönwelle, der durchgewetzten Turnschuhe und des übermäßigen Haargel-Konsums. Nun ist die liebevolle Hommage an das Ruhgebiet und seine Bewohner als DVD und Blu-ray inklusive umfangreichem Bonusmaterial sowie digital erschienen. (cw/pm)

