Das Trauerspiel der Sozialdemokraten bei der Ehe für alle beschäftigte am Freitagabend auch Deutschlands beliebteste Comedy- und Satiresendung. In der "heute show" des ZDF fragte Lutz van der Horst fünf Bundestagsabgeordnete, davon drei von der SPD, warum es denn mit der Gleichstellung von Lesben und Schwulen nicht klappt.



Der freche Außenreporter brachte es politisch mal wieder auf den Punkt und war dabei doch alles andere als politisch korrekt: "Sie wollen die Ehe für alle, bücken sich aber für die CDU", konfrontierte van der Horst etwa den SPD-Hinterbänkler Marcus Held. "Das ist leider so ein bisschen", räumte der ein, "Ich sehe es auch so. Wir bücken uns natürlich nicht immer, das kann man nicht immer machen. Aber wir wollen natürlich die wesentlichen Erfolge der Koalition bis zum Ende fortsetzen."



Und das war nicht der einzige Höhepunkt: Ebenfalls zu Wort in dem 200-Sekunden-Beitrag "Ehe für alle für keinen" kommen die SPD-Kollegen Detlef Müller und Karl Lauterbach, Volker Mosblech von der CDU, der die Worte "Schwule" und "Lesben" nur ganz leise aussprechen kann, sowie die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die erklärt, warum sie zwar gegen Käfighaltung. aber dennoch für die Ehe für alle ist. (mize)

Direktlink | Ausschnitt aus der "heute show" vom 2. Juni 2017