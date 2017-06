"Florence Foster Jenkins" ist am 1. Juni 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

"Florence Foster Jenkins" erzählt die wahre Geschichte der gleichnamigen, legendären Erbin und exzentrischen Persönlichkeit im New York der 40er-Jahre. Geradezu zwanghaft verfolgt sie ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Die Stimme, die sie in ihrem Kopf hört, ist wunderschön – für alle anderen klingt sie einfach nur grauenhaft. Ihr "Ehemann" und Manager, St. Clair Bayfield, ein englischer Schauspieler von Adel, ist entschlossen, seine geliebte Florence vor der Wahrheit zu beschützen. Als Florence aber beschließt, ein öffentliches Konzert in der Carnegie Hall zu geben, muss sich St. Clair seiner größten Herausforderung stellen.



Mit "Florence Foster Jenkins" hat Regisseur Stephen Frears ("Philomena", "Die Queen") dem Hollywoodstar und mehrfachen Oscar®-Preisträgerin Meryl Streep ("Der Teufel trägt Prada", "Mamma Mia") eine einzigartige Paraderolle geschaffen. Hinreißend komisch, voll echtem Gefühl und hoch unterhaltsam, erzählt er nicht nur die Geschichte einer großen unkonventionellen Liebe, sondern auch die eines Lebenstraums, der in Erfüllung geht. Damit das klappt, müssen sich die Männer in ihrem Leben, gespielt von Hugh Grant ("Wie schreibt man Liebe?", "Notting Hill") und Simon Helberg ("The Big Bang Theory") so einiges einfallen lassen. In weiteren Rollen sind Shootingstar Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible – Rogue Nation") und Nina Arianda ("Das Verschwinden der Eleanor Rigby", "Midnight in Paris") zu sehen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de haben Constantin Film Home Entertainment sowie die Agentur publiciteam freundlicherweise fünf DVDs "Florence Foster Jenkins" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 11. Juni 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



Florence Foster Jenkins. Biografie/Drama. GB/F 2016. Regie: Stephen Frears. Darsteller: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Agnes Stark. Laufzeit: ca. 106 Minuten. Sprache: Deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Gestaltung des Looks, Vom Drehbuch auf die Leinwand, Unsere Welt ist eine glückliche Welt, Die Musik und Lieder von Florence, Deleted Scenes, Kinotrailer Deutsch, Kinotrailer Englisch. FSK: 0. Constantin Film Home Entertainment